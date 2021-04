« Le public est naturellement préoccupé par les rapports de réactions allergiques rares et graves aux vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech COVID-19 », Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, qui fait partie du NIH , a déclaré dans un communiqué.

Les experts médicaux disent que les réactions allergiques aux vaccins sont rares mais peuvent parfois survenir. La plupart des réactions allergiques rares et graves aux vaccins sont survenues chez des personnes ayant des antécédents d’allergies, ont déclaré des responsables de la santé publique. Une réaction allergique immédiate se produit généralement dans les 4 heures suivant la vaccination et peut inclure des symptômes tels que de l’urticaire, un gonflement et une respiration sifflante, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Le CDC a déclaré en janvier que des réactions allergiques se produisaient à un taux de 11,1 pour 1 million de vaccinations pour le vaccin Pfizer et de 2,5 pour 1 million pour le vaccin Moderna.

L’étude des NIH recrutera 3400 adultes âgés de 18 à 69 ans dans jusqu’à 35 centres universitaires de recherche sur les allergies dans tout le pays, a indiqué l’agence. Les participants seront divisés en groupes et seront assignés au hasard pour recevoir soit le vaccin Pfizer-BioNTech, le vaccin Moderna, un placebo suivi du vaccin Pfizer-BioNTech ou un placebo suivi du vaccin Moderna.

Alkis Togias, chef de la branche allergie, asthme et biologie des voies respiratoires du NIAID, a déclaré à CNBC en décembre que des chercheurs de l’agence américaine se sont intéressés au phénomène rare après avoir signalé que quelques personnes avaient eu des réactions au vaccin de Pfizer qualifié d’anaphylaxie, un réaction allergique potentiellement mortelle.

le CDC a demandé aux fournisseurs de soins de santé pour surveiller les patients pendant 15 minutes après la vaccination et 30 minutes pour ceux qui ont des antécédents de réactions allergiques.

Si une personne a une réaction allergique grave après avoir reçu la première dose d’un vaccin Covid-19, le CDC recommande de ne pas recevoir la deuxième dose de ce vaccin, même si la réaction allergique n’était pas suffisamment grave pour nécessiter des soins d’urgence.