Les États-Unis commencent leur exercice avec une dette record de 31 000 milliards de dollars

WASHINGTON (AP) – La dette nationale brute du pays a dépassé 31 billions de dollars, selon un rapport du Trésor américain publié mardi qui enregistre les finances quotidiennes de l’Amérique.

Se rapprochant du plafond statutaire d’environ 31,4 billions de dollars – un plafond artificiel imposé par le Congrès à la capacité d’emprunt du gouvernement américain – les chiffres de la dette ont frappé une économie déjà précaire confrontée à une inflation élevée, à des taux d’intérêt en hausse et à un dollar américain fort.

Et tandis que le président Joe Biden a vanté les efforts de réduction du déficit de son administration cette année et a récemment signé la soi-disant loi sur la réduction de l’inflation, qui tente de maîtriser les hausses de prix élevées depuis 40 ans causées par divers facteurs économiques, les économistes disent que les derniers chiffres de la dette sont une cause d’inquiétude.

Owen Zidar, un économiste de Princeton, a déclaré que la hausse des taux d’intérêt exacerberait les problèmes d’endettement croissants du pays et rendrait la dette elle-même plus coûteuse. La Réserve fédérale a relevé ses taux à plusieurs reprises cette année dans le but de lutter contre l’inflation.

Zidar a déclaré que la dette “devrait nous encourager à envisager certaines politiques fiscales qui ont failli passer par le processus législatif mais n’ont pas reçu suffisamment de soutien”, comme l’imposition d’impôts plus élevés aux riches et la suppression de l’échappatoire sur les intérêts portés, qui permet aux gestionnaires de fonds de traiter leur revenus sous forme de gains en capital.

“Je pense que le point ici est que si vous n’étiez pas inquiet auparavant à propos de la dette, vous devriez l’être – et si vous étiez inquiet avant, vous devriez être encore plus inquiet”, a déclaré Zidar.

Le bureau du budget du Congrès a publié plus tôt cette année un rapport sur l’endettement des États-Unis, avertissant dans ses perspectives sur 30 ans que, si elle n’est pas traitée, la dette montera bientôt en flèche vers de nouveaux sommets qui pourraient finalement mettre en péril l’économie américaine.

Dans son examen de mi-session d’août, l’administration prévoyait que le déficit budgétaire de cette année serait inférieur de près de 400 milliards de dollars à ce qu’il avait estimé en mars, en partie en raison de revenus plus élevés que prévu, d’une réduction des dépenses et d’une économie qui a récupéré tous les emplois. perdus pendant la pandémie pluriannuelle.

Au total, le déficit de cette année diminuera de 1,7 billion de dollars, ce qui représente la plus forte baisse du déficit fédéral de l’histoire américaine, a déclaré l’Office of Management and Budget en août.

Maya MacGuineas, présidente du Comité pour un budget fédéral responsable, a déclaré mardi dans un communiqué envoyé par courrier électronique: “C’est un nouveau record dont personne ne devrait être fier.”

“Au cours des 18 derniers mois, nous avons assisté à une hausse de l’inflation à son plus haut niveau en 40 ans, à une hausse des taux d’intérêt en partie pour lutter contre cette inflation, et à plusieurs mesures législatives et mesures exécutives anti-budgétaires”, a déclaré MacGuineas. “Nous sommes accros à la dette.”

Un représentant du département du Trésor n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter.

Sung Won Sohn, professeur d’économie à l’Université Loyola Marymount, a déclaré “qu’il a fallu 200 ans à cette nation pour accumuler son premier billion de dollars de dette nationale, et depuis la pandémie, nous en avons ajouté au rythme de 1 billion presque tous les trimestres”.

Prédisant une inflation élevée dans un “avenir prévisible”, a-t-il déclaré, “lorsque vous augmentez les dépenses publiques et la masse monétaire, vous en paierez le prix plus tard”.

