Les États-Unis commencent les premiers essais cliniques testant des produits à base de cannabis comme traitement de la migraine – RT USA News

Des chercheurs américains ont lancé la première étude en double aveugle, randomisée et contrôlée contre placebo, testant l’efficacité du cannabis dans le traitement des principaux symptômes de la migraine.

Quelque 16 États et Washington DC ont légalisé la consommation de marijuana par des adultes de plus de 21 ans, tandis que 37 États ont légalisé la marijuana à des fins médicales. Le Nouveau-Mexique et la Virginie suivront, mais leur législation n’entrera en vigueur que l’été.

Malgré la récente volte-face de nombreuses législatures d’État sur la marijuana, la recherche sur l’efficacité des produits à base de cannabis tels que le THC et le CBD n’a pas encore véritablement commencé, en particulier en ce qui concerne les douleurs chroniques telles que la migraine.

Cependant, des chercheurs de l’Université de Californie à San Diego (UCSD) ont récemment commencé les premiers essais cliniques pour tester si les produits à base de cannabis pourraient être à la fois un traitement sûr et efficace pour les migraines aiguës.





Aussi sur rt.com

« Le CBD soutient le système immunitaire »: une clinique autrichienne rapporte des résultats prometteurs d’un essai de cannabis sur des patients atteints de Covid-19 en USI







À l’heure actuelle, les chercheurs travaillent avec 20 participants qui vivent avec des migraines fréquentes, bien qu’ils espèrent élargir le groupe de sujets du test par 70 volontaires supplémentaires dans un proche avenir.

Les migraines aiguës sont très débilitantes, car la douleur peut durer des heures ou, dans des circonstances extrêmes, même des jours, tandis que les autres symptômes auxquels les victimes doivent faire face comprennent des nausées, des vomissements et une extrême sensibilité à la lumière ou au son.

Malgré une pléthore d’options de traitement, les personnes souffrant de migraines ont encore du mal à trouver un soulagement efficace via des interventions pharmaceutiques ou médicales traditionnelles.

Pour aggraver les choses, tous les patients ne répondent pas de la même manière aux traitements actuellement disponibles, et même ceux qui le font pourraient voir les effets bénéfiques diminuer avec le temps ou cesser complètement de fonctionner. Dans l’intervalle, les gens ont rapporté de façon anecdotique le succès de l’utilisation du cannabis comme traitement alternatif.

«De nombreux patients qui souffrent de migraines en souffrent depuis de nombreuses années, mais n’en ont jamais discuté avec leur médecin. Ils s’auto-traitent plutôt avec divers traitements, comme le cannabis, » dit le neurologue et spécialiste des maux de tête Nathaniel Schuster de l’UCSD.

Compte tenu de l’absence de recherche significative sur l’efficacité du cannabis ou de ses dérivés comme traitement des douleurs chroniques telles que les migraines, l’UCSD s’est mis au travail. Ses chercheurs ont séparé les volontaires en quatre groupes aléatoires: un qui a reçu des stylos à vape avec du faux cannabis, un autre qui a reçu quatre bouffées de fleur de cannabis avec l’ingrédient psychoactif THC toujours présent; un troisième groupe qui a reçu du cannabis avec CBD; et le dernier groupe à qui a été administré une vape de cannabis contenant à la fois du THC et du CBD.

L’équipe testera l’efficacité de chaque groupe contre les symptômes courants de la migraine tels que les maux de tête, les nausées, les vomissements et la sensibilité à la lumière et au son à long et à court terme.

Les premiers résultats d’essais précliniques existants se sont déjà révélés prometteurs, mais cette étude, et les analyses de suivi probables à venir, apporteront, nous l’espérons, un soulagement indispensable aux personnes vivant avec des migraines intenses.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!