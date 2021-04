Les États-Unis commencent le «  retrait  » tant vanté d’Afghanistan … en envoyant PLUS de troupes et d’équipement pour la «  protection temporaire de la force  » – RT USA News

L’armée américaine a commencé son retrait d’Afghanistan, a déclaré la Maison Blanche, se retirant après avoir occupé le pays déchiré par la guerre pendant plus de 20 ans. Pour l’instant, cependant, le niveau des troupes augmentera pour «protéger» les forces qui partent.

La Maison Blanche a confirmé que la sortie avait commencé jeudi soir, l’attachée de presse adjointe Karine Jean-Pierre ayant déclaré aux journalistes sur Air Force One que «Un tirage au sort est en cours.»

«Les adversaires potentiels doivent savoir que s’ils nous attaquent lors de notre retrait, nous nous défendrons, [and] nos partenaires, avec tous les outils à notre disposition, » a-t-elle déclaré, ajoutant que la présence américaine augmenterait temporairement avant un retrait définitif.

Bien que ces actions se traduisent initialement par une augmentation des niveaux de forces, nous restons déterminés à faire sortir tout le personnel militaire américain d’Afghanistan d’ici le 11 septembre 2021.





Plusieurs bombardiers B-52H Stratofortress à longue portée ont été mis à la disposition du CENTCOM, le commandement militaire américain qui couvre le Moyen-Orient et l’Asie centrale, a rapporté CNBC, tandis qu’un groupe de frappe de porte-avions de la Marine est également dans la région pour fournir un soutien si nécessaire.

Alors que l’ancien président Donald Trump avait signé un accord avec les talibans l’année dernière qui engageait les États-Unis à un retrait complet d’ici le 1er mai 2021, son successeur, Joe Biden, a annulé l’accord, repoussant plutôt l’échéance au 11 septembre. a promis de reprendre les attaques contre les forces américaines si toutes les troupes étrangères n’étaient pas hors du pays en mai, prévenant que Washington serait confronté « Problèmes aggravés » après que Biden a annoncé la date ultérieure plus tôt ce mois-ci.

Au-delà de l’implication militaire, l’administration Biden s’est donné un défi de taille dans le pays, avec des responsables annonçant un nouveau plan pour réécrire la constitution afghane, organiser de nouvelles élections et signer un accord de partage du pouvoir entre les talibans et le gouvernement de Kaboul le mois dernier. Il reste à voir ce qu’il adviendra du projet, car des mois de négociations bilatérales au Qatar n’ont guère progressé pour parvenir à un accord de paix à long terme entre les deux parties.





Dans le premier discours de Biden à une session conjointe du Congrès mercredi soir, il a décrié le «Guerre pour toujours en Afghanistan», célébrer le retrait prévu même en appelant à maintenir un «Capacité à l’horizon» dans la région «Pour supprimer les futures menaces pour la patrie.»

Exactement quelle forme cela «Capacité à l’horizon» prendra n’est pas encore clair, mais selon un récent rapport du New York Times, le Pentagone discute maintenant du repositionnement des forces dans les États voisins au cas où ils auraient besoin de se redéployer, suggérant le Tadjikistan, l’Ouzbékistan et le Kazakhstan comme candidats. Une telle décision n’est pas sans précédent, avec de nombreux soldats américains maintenant «Navettage» travailler en Somalie à partir de bases étrangères après que Trump a ordonné un retrait de la nation africaine à la fin de l’année dernière.

La guerre de loin la plus longue d’Amérique, le conflit a coûté la vie à environ 2400 soldats américains, 3800 entrepreneurs, plus de 47000 civils afghans et a coûté aux contribuables américains plus de 2000 milliards de dollars, selon le projet Costs of War. Malgré les combats depuis plus de 20 ans, les effectifs des troupes américaines dépassant les 100 000 soldats lors de l’exercice 2009 du président Barack Obama « monter, » les talibans continuent de contrôler de larges pans de l’Afghanistan, car de récentes estimations locales indiquent que le groupe militant domine plus de la moitié du pays.





