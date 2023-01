Les États-Unis commencent la préparation de la Coupe du monde féminine avec des matches amicaux contre la Nouvelle-Zélande

Les femmes américaines commencent le rodage de la Coupe du monde de cet été avec une paire de matches amicaux contre la Nouvelle-Zélande – l’un des pays hôtes avec l’Australie pour l’événement phare de 2023.

Et, selon la vétéran Becky Sauerbrunn, les matchs des 18 et 21 janvier ne sont pas seulement des matchs d’échauffement, ils sont “vraiment importants” alors que les États-Unis cherchent à défendre leur titre 2019.

“C’est extrêmement important”, a déclaré Sauerbrunn lundi. “Je pense qu’il est vraiment difficile de reproduire ce que vous allez voir lors d’une Coupe du monde. Donc, pouvoir venir ici six mois à l’avance et jouer dans les stades, avoir une idée de la ville et des villes où vous allez jouer, c’est vraiment important et super utile pour nous.”

Les États-Unis ont battu les Pays-Bas en finale en France en 2019 pour remporter leur quatrième couronne de Coupe du monde et affrontent désormais un peloton rempli d’équipes de haut niveau – comme l’Allemagne, le Brésil et l’Angleterre, championne de l’Euro féminin 2022 – alors qu’elle cherche à lever un troisième- trophée consécutif.

L’équipe de Vlatko Andonovski s’entraîne en Australie depuis 12 jours et affronte une équipe néo-zélandaise régulièrement affrontée ces dernières années, mais savoir que deux de ses trois premiers matches de groupe se joueront dans les mêmes stades cet été ajoute un niveau supplémentaire. important pour les préparatifs.

“J’espère que nous verrons une grande participation aux matchs”, a déclaré Sauerbrunn. “Je sais que les Kiwis ont continué à si bien faire. Au cours des cinq ou 10 dernières années, nous les avons affrontés plusieurs fois, et je connais également beaucoup de joueurs de l’équipe.

“Mais avoir une Coupe du monde ici à domicile, cela met juste beaucoup plus d’excitation mais aussi de pression sur eux aussi juste pour rendre les choses encore meilleures, pour les faire monter de quelques crans de plus.

“Donc, pour nous d’être ici, j’espère que cela continuera à créer du buzz et de l’excitation pour la Coupe du monde et pour le football féminin. Et je pense que nous le faisons, mais nous sommes ici pour une chose et c’est pour nous préparer pour la Coupe du monde et d’avoir deux matchs qui nous aident à faire deux pas en avant alors que nous nous rapprochons.”

Les États-Unis ont été tirés au sort dans le groupe E avec les Pays-Bas, le Vietnam et le vainqueur d’une éliminatoire qui n’a pas encore été déterminée. Le match de la Coupe du monde commence le 20 juillet et se termine par la finale le 20 août au Stadium Australia de Sydney.

Des informations de l’Associated Press ont été utilisées dans cette histoire.