Les États-Unis commencent la défense du titre de la Coupe du monde

La Coupe du monde féminine est enfin là, et l’USWNT cherche à remporter trois tournois en trois tournois. Plusieurs équipes ont déjà joué mais c’est maintenant au tour de l’USWNT de monter en scène. Ils viseront à écrire l’histoire et à faire quelque chose de jamais fait auparavant. L’USWNT entame la défense du titre de la Coupe du monde contre le Vietnam vendredi.

Équipe des États-Unis

La formation appelée pour ce tournoi par le manager Vlatko Andonovski comprend un mélange sain de vétérans expérimentés et de jeunes talents prometteurs. Dans le but se trouve Alyssa Naeher, qui compte 91 sélections et a débuté chaque match pour les États-Unis il y a quatre ans en France.

Sur le terrain, six des joueurs ont amassé des apparitions à trois chiffres pour les États-Unis. Les défenseurs Kelly O’Hara et Crystal Dunn ont plus d’un siècle. Ensuite, la milieu de terrain Julie Ertz en a 118 et Lindsey Horan en a 129. Enfin, les attaquantes ouvrent la voie avec l’expérience. Les 199 sélections de Megan Rapinoe sont juste derrière les 207 d’Alex Morgan.

Le revers de la médaille est qu’il y a quatre joueurs de champ qui ont moins de 20 sélections pour les États-Unis. Ces joueuses sont Naomi Girma (16 sélections), la milieu de terrain Savannah DeMelo (1 sélection) et les attaquantes Alyssa Thompson (4 sélections) et Trinity Rodman (18 sélections).

Malheureusement, la défense du titre américain manquera l’un de ses meilleurs joueurs en raison d’une blessure. Mallory Swanson a subi une blessure en avril qui l’obligera à manquer cette édition de la Coupe du monde féminine. Swanson n’est que l’un des nombreux joueurs du monde entier qui seront contraints de manquer ce tournoi en raison d’une blessure.

L’USWNT commence la défense de la Coupe du monde contre le Vietnam

À la fin de l’année dernière, les États-Unis ont subi une petite crise de confiance. Entre le 7 octobre et le 10 novembre, l’USWNT a subi sa première séquence de trois défaites consécutives en plus de 20 ans. Ils ont perdu les deux matchs d’octobre sur la route en Europe contre l’Angleterre et l’Espagne. Novembre a commencé difficilement avec une défaite à domicile contre l’Allemagne. Heureusement, ils n’ont pas perdu depuis.

Les Américains ont remporté neuf matchs consécutifs. Au cours de ces neuf matchs, les États-Unis ont marqué 21 buts combinés tout en n’en concédant que deux (contre l’Allemagne et le Brésil). Ils ont remporté la She Believes Cup en février, en grande partie grâce aux exploits de Swanson, maintenant blessé.

Après la She Believes Cup, ils ont disputé un total de trois matches amicaux à domicile, bien qu’ils n’aient pas eu de véritable série de matchs d’envoi. En avril, il y a eu deux victoires à domicile contre la République d’Irlande, débutante en Coupe du monde féminine, et il y a quelques jours à peine, une victoire contre le Pays de Galles.

La partie la plus importante des matches amicaux de cette année a peut-être été une paire de victoires contre la Nouvelle-Zélande en janvier. La chose importante à ce sujet était que les deux matchs se déroulaient en Nouvelle-Zélande. L’espoir est qu’ils seront mieux préparés à quoi s’attendre lors de la défense du titre américain.

Viêt Nam

Il a fallu une course miraculeuse pour que les Women Gold Star Warriors se qualifient pour leur toute première Coupe du monde féminine. Lors de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC 2022, elles ont été placées dans le groupe C avec le Japon, la Corée du Sud et le Myanmar. Une troisième place avec un seul point a suffi pour les mener aux quarts de finale où ils ont été éliminés par la Chine. Mais parce qu’ils ont atteint les quarts de finale, ils sont entrés dans un groupe de séries éliminatoires avec le Taipei chinois et la Thaïlande. Cette fois, ils ont terminé en tête du groupe avec six points et se sont qualifiés sans avoir besoin de nouvelles séries éliminatoires.

La forme du Vietnam entrant dans ce tournoi a été quelque peu impressionnante. Ils ont remporté la médaille d’or aux Jeux d’Asie du Sud-Est en battant le Myanmar 2-0 en finale. Ils n’ont plus gagné depuis. Cependant, leurs performances se sont révélées prometteuses. La première a été une courte défaite 2-1 contre l’Allemagne, double championne, à Offenbach. Et plus récemment, il y a eu une défaite 2-0 contre la Nouvelle-Zélande, co-hôte du tournoi, plus tôt ce mois-ci.

Le joueur à surveiller pour les États-Unis est le capitaine vietnamien Huynh Nhu. À l’âge de 31 ans, elle a amassé 67 buts en 103 apparitions internationales en carrière pour son pays. Son partenaire d’attaque Pham Hai Yen pourrait également poser des problèmes à la défense américaine avec 42 buts en 76 apparitions.

Le match des États-Unis contre le Vietnam est prévu pour un coup d’envoi à 21 h HE vendredi soir. Il sera diffusé sur FOX en anglais ainsi que sur Telemundo et NBC Universo en espagnol. La couverture est également disponible en streaming sur Peacock.

PHOTO: IMAGO / Action Plus