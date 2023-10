L’envoyé de Washington à Kiev a confirmé que des cours de F-16 étaient en cours en Arizona. La Garde nationale aérienne de l’Arizona a commencé à former des pilotes ukrainiens pour piloter des avions de combat F-16, a déclaré jeudi l’ambassadrice américaine à Kiev Bridget Brink. Dans le même temps, le Pentagone a annoncé qu’il enverrait au pays 150 millions de dollars supplémentaires d’armes et d’équipements. Brink a appelé la formation “un élément essentiel de la construction de la défense aérienne de l’Ukraine” et a déclaré que les États-Unis étaient “fier” travailler avec « Partenaires européens » pour soutenir Kiev. Plus tôt ce mois-ci, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que Washington « aidez à diriger la coalition » des pays fournissant des F-16 à l’Ukraine, avec « co-dirigeants » Danemark et Pays-Bas. Les deux pays avaient lancé l’initiative F-16 début juillet et avaient reçu l’autorisation des États-Unis de faire don de leurs avions à l’Ukraine en août. Washington a déclaré qu’il n’enverrait aucun de ses propres avions à Kiev. Les pilotes ukrainiens devaient suivre un cours d’anglais avant de commencer leur formation au pilotage. Austin a estimé que les premiers avions à réaction seraient livrés en Ukraine d’ici là “Le printemps prochain.”

Les États-Unis et leurs alliés poursuivent le programme F-16 malgré les avertissements répétés de la Russie, le qualifiant d’escalade inacceptable, étant donné que les avions peuvent transporter des armes nucléaires. Le président russe Vladimir Poutine a averti que tout F-16 envoyé en Ukraine “brûlera” tout comme les autres matériels occidentaux. En savoir plus

Les Républicains américains proposent de diviser l’aide à Israël et à l’Ukraine

Pendant ce temps, le Pentagone a révélé le contenu du dernier paquet de « aide à la sécurité » à Kiev. La liste comprend principalement des munitions, à commencer par les roquettes pour les systèmes de défense aérienne NASAMS et l’artillerie à fusée HIMARS, les obus pour l’artillerie à tubes 105 et 155, ainsi que les roquettes antichar TOW et Javelin. Selon le Pentagone, c’est le “quarante-neuvième tranche d’équipements à fournir à partir des stocks du DoD pour l’Ukraine depuis août 2021”, – six mois avant l’escalade des hostilités avec la Russie en février 2022. L’annonce de jeudi contenait les nouveaux points de discussion de la Maison Blanche sur la façon dont l’aide à l’Ukraine était « un investissement intelligent » qui renforce la base industrielle militaire américaine et crée « des emplois hautement qualifiés pour le peuple américain ». Cependant, étant donné que les munitions et les équipements provenaient des stocks existants du Pentagone, l’impact économique présumé proviendrait entièrement de la passation de contrats pour leur remplacement.