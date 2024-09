Les États-Unis commémorent les attentats du 11 septembre en mettant l’accent sur les victimes, mais aussi sur la politique

NEW YORK — Les États-Unis se souviennent des vies perdues et de celles qui ont été transformées par 11 septembremarquant un anniversaire marqué cette année par la politique de la campagne présidentielle.

Le 11 septembre, date à laquelle des attaques aériennes détournées ont tué près de 3 000 personnes en 2001, tombe tous les quatre ans en pleine campagne électorale présidentielle, et cette fois-ci à un moment particulièrement critique.

Fraîchement sortis de leur tout premier débat Mardi soir, Vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump devraient tous deux assister aux commémorations du 11 septembre au World Trade Center à New York et au Flight 93 National Memorial en Pennsylvanie.

Sénateurs de l’époque et rivaux de la campagne présidentielle John McCain et Barack Obama Ils ont fait un effort visible pour mettre la politique de côté à l’occasion de l’anniversaire de 2008. Ils ont visité Ground Zero ensemble pour rendre hommage et déposer des fleurs dans un bassin réfléchissant dans ce qui était alors encore une fosse.

On ne sait pas encore si Harris et Trump se croiseront. Si tel est le cas, ce serait une rencontre extraordinaire lors d’une cérémonie lugubre quelques heures après leur confrontation sur la scène du débat.

Quel que soit le calendrier de campagne, les organisateurs des cérémonies commémoratives s’efforcent depuis longtemps de mettre l’accent sur les victimes. Pendant des années, les politiciens n’ont été que des observateurs lors des commémorations de Ground Zero, le micro étant plutôt réservé aux proches des victimes qui lisaient à haute voix les noms des victimes.

« Vous êtes entouré de gens qui ressentent du chagrin, de la fierté ou de la tristesse, qui se souviennent de ce qui s’est passé ce jour-là et de ce que ces êtres chers ont représenté pour vous. Ce n’est pas politique », a déclaré Melissa Tarasiewicz, qui a perdu son père, le pompier de New York Allan Tarasiewicz.

Le président Joe Bidenà l’occasion du dernier 11 septembre de son mandat et probablement de sa carrière politique d’un demi-siècle, se rendra avec Harris aux cérémonies de New York, de Pennsylvanie et du Pentagone, les trois sites où des avions commerciaux se sont écrasés après que des agents d’Al-Qaïda en eurent pris le contrôle le 11 septembre 2001.

Les autorités ont conclu plus tard que l’avion qui s’est écrasé près de la zone rurale de Shanksville, en Pennsylvanie, se dirigeait vers Washington. Il s’est écrasé après que des membres de l’équipage et des passagers ont tenté d’en arracher le contrôle aux pirates de l’air.

Les attaques ont fait 2 977 morts et des milliers de proches endeuillés et de survivants traumatisés. Les avions ont creusé une brèche dans le Pentagone, le quartier général de l’armée américaine, et ont fait s’effondrer les tours jumelles du World Trade Center, qui comptaient parmi les plus hauts immeubles du monde.

La catastrophe a également modifié la politique étrangère des États-Unis, les pratiques de sécurité intérieure et l’état d’esprit de nombreux Américains qui ne s’étaient jusque-là pas sentis vulnérables aux attaques d’extrémistes étrangers.

Les effets se sont propagés dans le monde entier et à travers les générations lorsque les États-Unis ont réagi en menant une « Guerre mondiale contre le terrorisme”, qui comprenait les invasions de l’Afghanistan et IrakCes opérations ont tué des centaines de milliers d’Afghans et d’Irakiens et des milliers de soldats américains, et l’Afghanistan est devenu le théâtre de la plus longue guerre des États-Unis.

Alors que l’héritage complexe du 11 septembre continue d’évoluer, les communautés de tout le pays ont développé des traditions de commémoration qui vont du dépôt de couronnes à l’affichage de drapeaux, des marches aux messages radio de la police. Des projets bénévoles marquent également cet anniversaire, que le Congrès a baptisé à la fois Patriot Day et National Day of Service and Remembrance.

Au Ground Zero, les présidents et autres responsables politiques ont lu des poèmes, des extraits de la Déclaration d’indépendance et d’autres textes lors des premiers anniversaires.

Mais cela a pris fin après que le Mémorial et musée national du 11 septembre a décidé en 2012 de limiter la cérémonie à la lecture par les proches Les noms des victimes. Le maire de l’époque, Michael Bloomberg, était à l’époque président du conseil d’administration et l’est toujours.

Les hommes politiques et les candidats ont néanmoins pu assister à l’événement. Beaucoup le font, notamment les New-Yorkais qui étaient en poste au moment des attentats, comme l’ancienne secrétaire d’Etat Hillary Clinton, alors sénatrice américaine.

Elle et Trump se sont croisés lors de la commémoration du 11 septembre à Ground Zero en 2016, et cela est devenu un chapitre chargé du récit de la campagne présidentielle de cette année-là.

Clinton, alors candidate démocrate, a brusquement quitté la cérémoniea trébuché en attendant son cortège et a révélé plus tard qu’on lui avait diagnostiqué une pneumonie quelques jours plus tôt. Cet épisode a suscité une nouvelle attention sur sa santé, que Trump remettait en question depuis des mois.

Il est vrai que les membres des familles des victimes envoient parfois leurs propres messages politiques lors de la cérémonie, où les lecteurs font généralement de brèves remarques après avoir terminé la liste des noms qui leur a été attribuée.

Certains proches ont utilisé le forum pour déplorer les divisions des Américainsexhorter les dirigeants à donner la priorité à la sécurité nationale, à reconnaître les victimes de la guerre contre le terrorisme, se plaignent que les autorités politisent le 11 septembre et même critiquer les titulaires de fonctions publiques.

Mais la plupart des lecteurs s’en tiennent aux hommages et aux réflexions personnelles. Il s’agit de plus en plus souvent d’enfants et de jeunes adultes qui ont été né après les attentats tué un parent, un grand-parent, une tante ou un oncle.

« Même si je ne t’ai jamais rencontré, j’ai l’impression de te connaître depuis toujours », a déclaré Annabella Sanchez l’année dernière à propos de son grand-père, Edward Joseph Papa. « Nous nous souviendrons toujours de toi et t’honorerons, chaque jour.

« Nous t’aimons, grand-père Eddie. »