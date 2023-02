En construisant plus de bases militaires autour de Pékin, Washington pourrait créer une menace, sans la contenir

Les États-Unis ont conclu un accord avec les Philippines pour sécuriser l’accès à quatre bases militaires supplémentaires, comblant ainsi une lacune critique dans leur encerclement militaire de la Chine.

Comme l’a noté la BBC, les bases sont “un élément clé de l’immobilier qui offrirait un siège avant pour surveiller les Chinois dans la mer de Chine méridionale et autour de Taiwan.” Ceci complète une “arc autour de la Chine” composé de la présence américaine à Taïwan, au Japon et en Corée du Sud. Le dire de cette façon est ironique, étant donné que les États-Unis et les médias occidentaux continuent de présenter Pékin comme la menace dans cette région.

Les États-Unis poursuivent une stratégie pour encercler et contenir militairement la Chine, et sont déterminés à accroître considérablement leur présence en Asie-Pacifique par le biais d’une série d’alliances multilatérales et bilatérales. Cela a inclus le cordage aux Philippines, qui occupent une position géostratégique critique sur la mer de Chine méridionale au sud immédiat de Taïwan. Sa position signifie, autant que ses dirigeants pourraient vouloir le nier, que la nation de l’archipel, autrefois une colonie des États-Unis, ne peut finalement pas éviter d’être prise dans un conflit américano-chinois.

L’histoire à bien des égards, se répète. Les Philippines et d’autres territoires associés ont été la rampe de lancement dans laquelle l’Amérique s’est forcée à devenir une puissance du Pacifique. La guerre hispano-américaine au crépuscule du XIXe siècle a vu les États-Unis annexer des territoires qui faisaient autrefois partie de l’empire mondial des débuts modernes de l’Espagne, les Philippines étant l’un d’entre eux. L’Amérique considérait ces îles comme une porte d’entrée essentielle vers les routes maritimes les plus lucratives et les plus importantes du monde. Les Philippines ont existé en tant que colonie américaine avant d’obtenir finalement leur indépendance en 1946, après avoir agi comme une plate-forme militaire américaine de la guerre froide, un rempart de l’anticommunisme en Asie.

À certains égards, le monde a changé. Alors que les États-Unis ont maintenu un traité de défense avec Manille, ils ne stationnent plus la force globale qu’ils avaient autrefois dans le pays. De même, les Philippines ne considèrent plus la Chine comme un adversaire communiste à somme nulle de la guerre froide, mais la considèrent plutôt comme un partenaire commercial et économique vital.

Cependant, les États-Unis savourent l’exploitation des conflits géopolitiques pour embobiner les pays et les forcer à prendre parti. En commençant par le pivot américain vers l’Asie sous l’administration Obama, les États-Unis ont poursuivi un encerclement militaire de la Chine qui a conduit Pékin à réagir en militarisant la mer de Chine méridionale, attisant des différends vieux de plusieurs décennies qui les mettent sans surprise en désaccord avec les pays voisins, dont les Philippines.

Alors que Manille ces dernières années a pris soin de ne pas irriter la Chine, les dirigeants du pays ont marché sur des œufs, entre la recherche de liens plus étroits avec Pékin et la tentative de se protéger militairement dans les conflits territoriaux. L’ancien président philippin, Rodrigo Duterte, était sans doute beaucoup plus pro-Chine et pro-multipolarité dans sa politique étrangère. Cela découle de la reconnaissance que les États-Unis, bien qu’ils soient un partenaire historique, ne peuvent pas résoudre tous les problèmes du pays, et encore moins sa pauvreté chronique et le crime organisé. Cependant, dans une certaine mesure, il y a eu un retour aux États-Unis, du moins en termes militaires, sous le nouveau président Ferdinand Marcos Jr, bien qu’il se soit rendu à Pékin au début immédiat de l’année.

La stratégie militaire des États-Unis vis-à-vis de la Chine vise à la mater au sein de la caractéristique géographique connue sous le nom de “La première chaîne d’îles» d’Asie. Cela s’étend de l’Extrême-Orient russe au Japon, à Taïwan, aux Philippines et aux îles de la mer de Chine méridionale. En d’autres termes, une guerre américaine contre la Chine sera gagnée ou perdue en fonction de qui peut dominer cette zone, c’est pourquoi l’Amérique est devenue si agressive à l’égard de Taïwan et de la mer de Chine méridionale. Par conséquent, un accès amélioré à la base aux Philippines lui permettra de projeter une plus grande puissance aérienne, de renseignement et navale en cas d’éventualité, bien qu’il reste encore à voir si les Philippines elles-mêmes finiraient par devenir un véritable combattant dans ce scénario.

Quoi qu’il en soit, il est clair que ces derniers mois, les États-Unis ont considérablement accéléré leurs efforts pour contenir la Chine sur les plans technologique et militaire. Comme cela a été le cas avec la Russie, cela implique un réseau d’alliances en constante expansion, et c’est cette activité qui, en fin de compte, augmentera le risque de guerre. Les Philippines, comme l’explique la BBC, ne sont pas vraiment au courant de cela. Ils tentent de trouver un équilibre, « le meilleur des deux mondes » si vous voulez, mais les États-Unis font tout ce qu’ils peuvent pour s’assurer que cela ne sera pas possible. Alors que la Chine est souvent pragmatique dans ses relations avec les autres pays, Washington se contente de forcer les autres à prendre parti en créant des situations dans lesquelles cela devient une nécessité absolue. Manille peut-elle encore rester sur la corde raide ? Il y a quelques années tendues à venir.