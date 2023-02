Les États-Unis clarifient leur position sur les pourparlers avec Assad au milieu d’un tremblement de terre dévastateur — RT World News

Le Département d’État affirme qu’il serait contre-productif de tendre la main aux dirigeants du pays au milieu des efforts de secours

Les États-Unis ont exclu de contacter le gouvernement du président syrien Bashar Assad malgré le tremblement de terre dévastateur de cette semaine. La Turquie et la Syrie se sont vu offrir l’aide de nombreux autres pays du monde après que la catastrophe naturelle ait causé des destructions massives.

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré aux journalistes lundi que Washington était “un partenaire du peuple syrien” mais a affirmé que ce serait «Ironique, voire contre-productif, pour nous de tendre la main à un gouvernement qui a brutalisé son peuple au cours d’une douzaine d’années maintenant.»

Au lieu de cela, Price a insisté sur le fait que les États-Unis avaient “des partenaires humanitaires sur le terrain qui peuvent fournir le type d’assistance à la suite de ces tremblements de terre tragiques”. Il a également soutenu que Washington avait fourni “plus d’aide humanitaire au peuple syrien que tout autre pays à l’avenir.”

Le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie ont été frappés lundi par une série de tremblements de terre catastrophiques qui ont jusqu’à présent fait plus de 4 000 morts et blessé des dizaines de milliers de personnes. Un certain nombre de pays ont offert leur aide à Ankara et à Damas, notamment en envoyant des équipes pour aider aux efforts de sauvetage. La Russie a déjà envoyé plus d’une centaine de spécialistes des interventions d’urgence dans les deux pays.















Les efforts de sauvetage en Syrie, cependant, ont été entravés par les dommages que l’infrastructure civile du pays a subis au cours d’une décennie de guerre, ainsi que par les sanctions économiques imposées par Washington.

Les États-Unis ont rompu leurs relations avec Damas en 2011 après que les manifestations à l’échelle nationale se sont transformées en une guerre civile qui continue de se dérouler. Washington s’est rangé du côté des factions rebelles en Syrie, qui comprennent des djihadistes venus d’ailleurs dans le pays. Le gouvernement syrien a décrit l’aide de Washington aux groupes rebelles comme une intervention militaire. On estime que les États-Unis et leurs alliés contrôlent environ un tiers du territoire syrien, y compris des parties riches en pétrole et en terres fertiles.