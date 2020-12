«The World Outside» est un bulletin hebdomadaire qui résumera les événements qui se déroulent dans le monde.

1. Le Sénat américain approuve la nouvelle politique du Tibet

– Dans un mouvement important qui pourrait aggraver les frictions entre les États-Unis et la Chine, le Sénat des États-Unis vient d’adopter la loi sur la politique et le soutien au Tibet.

– L’amendement de la politique est important car il stipule que toute décision concernant la réincarnation du Dalaï Lama relève exclusivement de l’autorité de l’actuel Dalaï Lama, des dirigeants bouddhistes tibétains et du peuple tibétain.

– L’ingérence de la Chine dans ce processus sera sanctionnée.

– L’administration centrale tibétaine, le président Lobsang Sangay l’a qualifiée de «monument historique pour le peuple tibétain».

– La Chine a rejeté cette initiative en disant qu’elle «s’oppose fermement à la loi américaine sur le Tibet». Ils ont ajouté que «les questions liées au Tibet, dans le cadre des affaires intérieures de la Chine, ont un impact sur la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine et ne permettent aucune ingérence de la part de forces extérieures … ne prend aucune mesure pour mettre en œuvre les articles de la loi qui visent la Chine et nuisent aux intérêts de la Chine, afin d’éviter de nuire davantage à la coopération sino-américaine et au développement à long terme de la relation bilatérale.

– En 2018, le président américain Donald Trump avait signé le «Reciprocal Access to Tibet Act of 2018», qui promeut l’accès des diplomates, autres responsables, journalistes et autres des États-Unis aux régions tibétaines de Chine.

– Écoutez notre podcast avec l’ancien diplomate indien Ambassadeur Phunchok Stobdan

2. Ministre des affaires extérieures au Qatar

– Le Dr S. Jaishankar a effectué une visite autonome de deux jours au Qatar du 27 au 28 décembre 2020

– Au cours de la visite, il a fait appel à Ses Altesses l’Émir et le Père Amir ainsi qu’au Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur de l’État du Qatar et a eu des entretiens approfondis avec le Vice-Premier Ministre et le Ministre des Affaires étrangères.

– Le Dr S. Jaishankar a remis un message personnel du Premier ministre Shri Narendra Modi à SM Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani l’invitant à visiter l’Inde et remerciant le Qatar d’avoir pris soin de la communauté indienne pendant Covid-19 – selon le communiqué de presse du ministère des Affaires extérieures.

– L’EAM a invité le vice-Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères du Qatar à se rendre en Inde pour la première réunion de la commission conjointe en 2021.

3. Visite du Ministre des affaires étrangères du Népal

– Le ministre des Affaires étrangères du Népal, Pradeep Gyawali, qui était censé se rendre en Inde pour la réunion de la Commission mixte en décembre, se rendra désormais fin janvier selon les sources

– Pendant ce temps, les développements politiques au Népal continuent de prendre forme après la dissolution du Parlement par le Président sur recommandation du Premier ministre KP Sharma Oli.

– Dans ce qui est considéré comme une interface ouverte dans la politique intérieure du Népal, une délégation du Parti communiste chinois (PCC) est au Népal pour éviter une scission au sein du parti communiste népalais et aider Oli à conserver sa position également.

– La réponse officielle du ministère chinois des Affaires étrangères a été: «Nous espérons que les parties concernées au Népal pourront prendre en compte les intérêts nationaux et la situation dans son ensemble, gérer correctement les différences internes et s’engager pour la stabilité politique et le développement national.»

4. Réunion virtuelle entre les ministres des affaires étrangères de l’Inde et de l’Espagne

– Les deux dirigeants ont entrepris un examen détaillé des relations bilatérales, y compris la coopération étendue entre les deux pays pendant Covid-19 pandémie et possibilités de coopération dans le scénario post-Covid.

– Les dirigeants ont également discuté des relations entre l’Inde et l’UE et sont convenus de travailler en étroite collaboration dans le contexte du prochain sommet des dirigeants Inde-UE qui se tiendra au Portugal en mai 2021.

Regarder devant

5. L’Inde au CSNU

– L’Inde entamera son mandat de 2 ans en tant que membre non permanent du CSNU à partir du 1er janvier 2021

– L’Inde a déjà exposé ses priorités: les réformes à l’ONU et le renforcement de la coopération dans la lutte contre le terrorisme.

– L’Inde a également déclaré que son mandat «sera guidé par les« cinq S »énoncés par le Premier ministre – Samman (Respect), Samvad (Dialogue), Sahyog (Coopération) et Shanti (Paix), pour créer les conditions d’une Samriddhi (prospérité). »

– L’Inde et le Royaume-Uni ont tenu des consultations bilatérales sur les questions du CSNU le 18 décembre 2020 par vidéoconférence.

– Les deux parties ont discuté en détail d’un large éventail de questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité de l’ONU. La délégation indienne a informé ses homologues britanniques de ses priorités pendant son prochain mandat au CSNU, notamment la réforme du multilatéralisme et la lutte contre le terrorisme. La partie britannique a également fait part de ses priorités au cours de sa prochaine présidence du CSNU, notamment le climat et la sécurité et la famine et la faim dans les situations de conflit.