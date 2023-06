Les États-Unis ciblent une école de pilotage liée à la Chine

Washington a imposé des sanctions à une académie sud-africaine accusée d’avoir aidé Pékin à recruter des pilotes occidentaux

Les États-Unis ont mis sur liste noire une école de pilotage sud-africaine, accusée de faciliter la formation des pilotes de l’armée de l’air chinoise par des aviateurs militaires occidentaux à la retraite.

La Test Flying Academy of South Africa (TFASA) a été ajoutée à la liste des entités sanctionnées organisée par le Bureau of Industry and Security (BIS) du Département américain du commerce.

Le Bureau a désigné lundi plus de 40 nouvelles entités, la plupart en provenance de Chine, comme « agissant contrairement à la sécurité nationale ou aux intérêts de la politique étrangère des États-Unis ».

Plusieurs installations de recherche basées en Chine ont également été ajoutées à la liste. Selon le BRI, les entités sanctionnées avaient utilisé des logiciels occidentaux pour développer des armes hypersoniques et des missiles air-air.

« Il est impératif que nous empêchions la Chine d’acquérir les technologies et le savoir-faire américains pour permettre leurs programmes de modernisation militaire », a déclaré le secrétaire adjoint à la lutte contre les exportations, Matthew Axelrod.

Cette décision est intervenue après que plusieurs gouvernements occidentaux ont été surpris par des informations parues dans les médias selon lesquelles Pékin recrutait secrètement des pilotes étrangers pour former ses propres aviateurs. L’Australie a ouvert une enquête sur la question l’année dernière, tandis que la Royal Air Force britannique a promis de modifier la réglementation afin d’empêcher les anciens pilotes de former leurs collègues d’autres pays sans l’approbation du gouvernement.

La semaine dernière, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a déclaré avoir prévenu son homologue chinois, le général Li Shangfu, que le recrutement d’anciens pilotes de la Bundeswehr était inacceptable.

Pékin a déclaré dans le passé qu’il n’était pas au courant de programmes de formation impliquant d’anciens pilotes étrangers. Le ministère chinois du Commerce a publié lundi une déclaration, dénonçant les sanctions américaines comme faisant défaut « Base factuelle et procédure régulière ». La Chine prendra « les mesures nécessaires pour sauvegarder résolument les droits et intérêts légitimes des entreprises et des particuliers chinois », a déclaré le porte-parole.