Les États-Unis ciblent un groupe de mercenaires russes sur la liberté religieuse

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden a placé vendredi une organisation paramilitaire russe bien connue sur une liste de violateurs de la liberté religieuse aux côtés d’un certain nombre d’organisations terroristes notoires.

Le secrétaire d’Etat Antony Blinken a annoncé avoir désigné le groupe Wagner comme « entité particulièrement préoccupante » pour ses activités en République centrafricaine. Figurent également sur la liste les talibans afghans, Boko Haram nigérian, al-Shabab somalien et deux factions du groupe État islamique.

“Notre annonce de ces désignations est conforme à nos valeurs et à nos intérêts de protéger la sécurité nationale et de faire progresser les droits de l’homme dans le monde”, a déclaré Blinken. “Les pays qui protègent efficacement ce droit et d’autres droits de l’homme sont des partenaires plus pacifiques, stables, prospères et plus fiables des États-Unis que ceux qui ne le font pas.”

Le groupe Wagner est dirigé par un confident du président russe Vladimir Poutine, Yevgeny Prigozhin, et ses mercenaires sont accusés par les pays occidentaux et les experts de l’ONU de nombreuses violations des droits de l’homme dans toute l’Afrique, notamment en République centrafricaine, en Libye et au Mali.

La désignation de vendredi n’entraîne pas immédiatement de sanctions américaines, mais ouvre les personnes ciblées à des sanctions potentielles pour violation de la liberté religieuse. Le groupe Wagner et les autres « entités particulièrement préoccupantes » font déjà l’objet d’un éventail de sanctions américaines.

En plus de sa désignation du groupe Wagner et des autres, Blinken a identifié la Chine, Cuba, l’Érythrée, l’Iran, le Myanmar, le Nicaragua, la Corée du Nord, le Pakistan, la Russie, l’Arabie saoudite, le Tadjikistan et le Turkménistan comme des “pays particulièrement préoccupants” pour la liberté religieuse. infractions.

Tous ces pays, qui, selon Blinken, ont « commis ou toléré des violations particulièrement graves de la liberté religieuse », figuraient auparavant sur la liste.

Blinken a également placé l’Algérie, la République centrafricaine, les Comores et le Vietnam sur une “liste de surveillance spéciale” pour les violations de la liberté religieuse, ce qui signifie qu’ils pourraient éventuellement être frappés par des sanctions américaines à moins que leurs dossiers dans la région ne s’améliorent.

Matthew Lee, l’Associated Press