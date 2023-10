Les États-Unis ciblent les programmes de missiles et de drones iraniens alors que les mesures de l’ONU expirent

Par Simon Lewis et Arshad Mohammed

WASHINGTON (Reuters) – Les États-Unis ont pris mercredi une série de mesures pour signaler que le programme de missiles iranien resterait limité après l’expiration des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU et pour freiner les transferts de drones iraniens vers la Russie.

La Russie a déclaré mardi que les transferts de technologie de missiles vers l’Iran n’auraient plus besoin de l’approbation du Conseil de sécurité à compter de mercredi, lorsque les sanctions de l’ONU prendront fin, sans préciser si elle envisageait désormais de soutenir le développement de missiles de Téhéran.

Les efforts américains pour limiter les programmes de missiles et de drones iraniens surviennent dans un contexte de critiques américaines renouvelées à l’égard de Téhéran pour son soutien au Hamas, qui a mené un massacre le 7 octobre contre des communautés du sud d’Israël, au cours duquel au moins 1 300 personnes sont mortes.

L’expiration des sanctions de l’ONU relève d’une clause de « temporisation » de l’accord nucléaire iranien de 2015, qui accordait à Téhéran un allègement des sanctions américaines, de l’Union européenne et de l’ONU en échange d’une limitation de son programme nucléaire. L’ancien président américain Donald Trump a abandonné cet accord en 2018 et a rétabli les sanctions américaines contre l’Iran.

Même si les efforts déployés par l’administration du président américain Joe Biden pour rétablir les restrictions de l’accord sur le programme nucléaire iranien ont échoué, les sanctions de l’ONU expirent toujours, comme le prévoit l’accord.

Le département du Trésor américain a déclaré avoir imposé des sanctions à 11 personnes, huit entités et un navire basés en Iran, à Hong Kong, en Chine et au Venezuela, qui permettent aux « programmes iraniens de missiles balistiques et de véhicules aériens sans pilote (UAV) déstabilisateurs ».

Les États-Unis ont également publié un avis aux entreprises visant à empêcher que les technologies à double usage ne parviennent aux acteurs iraniens.

« Ces sanctions exerceront une pression sur le programme iranien de missiles et de drones, en plus de limiter les transferts d’armes conventionnelles de l’Iran et ses relations militaires en cours avec des pays comme le Venezuela et la Russie, y compris la fourniture par l’Iran de drones que Moscou utilise contre des cibles civiles en Ukraine », a déclaré un haut responsable d’État. » a déclaré un responsable du ministère aux journalistes, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

Le Département d’État prévoyait également de publier une déclaration de plus de 45 pays s’engageant à contrer les activités iraniennes liées aux missiles via la soi-disant Initiative de sécurité contre la prolifération, un programme lancé sous la présidence de George W. Bush et destiné à empêcher les expéditions d’armes de destruction massive. .

Un deuxième responsable américain a déclaré que malgré l’expiration des sanctions de l’ONU, « le genre de déclarations qui émanent de la plupart des capitales du monde montrent clairement que l’Iran et la Russie resteront des parias face à cette situation ».

L’administration Biden a été critiquée par les républicains américains pour un échange de prisonniers avec Téhéran quelques semaines seulement avant que le groupe militant palestinien Hamas, aligné sur l’Iran, ne lance des attaques meurtrières contre Israël, déclenchant un conflit majeur qui menace d’engloutir le Moyen-Orient.

Aux termes de l’accord de septembre, cinq citoyens américains détenus par l’Iran ont été autorisés à partir en échange du transfert de 6 milliards de dollars de fonds iraniens gelés en Corée du Sud vers le Qatar.

Les responsables américains ont déclaré que les fonds actuellement disponibles au Qatar ne pouvaient être dépensés par l’Iran qu’en biens humanitaires.

Les responsables américains ont déclaré qu’ils n’avaient aucune preuve liant l’Iran à l’ordre ou à la planification des attaques du 7 octobre contre Israël, mais ont ajouté que Téhéran était complice en raison de son soutien de longue date au Hamas.

(Reportage de Simon Lewis à Washington et Arshad Mohammed à Saint Paul, Minnesota ; édité par Will Dunham)