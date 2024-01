Les États-Unis ciblent la compagnie aérienne irakienne Fly Baghdad, son PDG et les financiers du Hamas en matière de crypto-monnaie pour des sanctions

WASHINGTON (AP) — Les États-Unis ont imposé lundi des sanctions à la compagnie aérienne irakienne Fly Baghdad et à son PDG, alléguant une aide à l’aile militaire iranienne, et ont imposé une cinquième série de sanctions à la compagnie aérienne irakienne Fly Baghdad. groupe militant Hamas pour abus de cryptomonnaie depuis l’attaque du 7 octobre contre Israël.

Ces sanctions interviennent alors que la campagne de bombardements d’Israël sur la bande de Gaza se poursuit. tuant 25 000 Palestiniens Jusqu’à présent, selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza, les milices soutenues par l’Iran en Irak lancent régulièrement des frappes contre les bases abritant les forces américaines en Irak et en Syrie.

Dans le cadre des nouvelles sanctions, le département du Trésor a déclaré que Fly Baghdad et son PDG Basheer Abdulkadhim Alwan al-Shabani avaient fourni une assistance à la branche militaire iranienne et à ses groupes mandataires en Irak, en Syrie et au Liban.

“L’Iran et ses mandataires ont cherché à abuser des économies régionales et à utiliser des entreprises apparemment légitimes comme couverture pour financer et faciliter leurs attaques”, a déclaré le sous-secrétaire au Trésor, Brian E. Nelson, dans un communiqué. “Les États-Unis continueront de perturber les activités illicites de l’Iran visant à saper la stabilité de la région.”

Les sanctions bloquent l’accès aux biens et aux comptes bancaires américains et empêchent les personnes et les entreprises ciblées de faire des affaires avec les Américains.

Fly Bagdad a nié les allégations américaines et a déclaré qu’elle intenterait une action en justice pour exiger une compensation pour les pertes résultant des sanctions « car il est clair que la décision était basée sur des informations trompeuses et fausses et ne peut pas être respectée par la loi ».

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor a également désigné trois dirigeants et partisans d’une milice alignée sur l’Iran en Irak, Kataib Hezbollah, ainsi qu’une entreprise qui, selon lui, déplace et blanchit des fonds pour l’organisation.

Depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas, un groupe de milices soutenues par l’Iran en Irak, se faisant appeler la Résistance islamique en Irak, a lancé des frappes contre des bases abritant les forces américaines en Irak et en Syrie. Le groupe a déclaré que ces frappes étaient des représailles au soutien de Washington à Israël dans la guerre à Gaza et qu’elles visaient à repousser les troupes américaines hors d’Irak.

La plupart des frappes ont échoué ou ont été abattues et n’ont fait aucune victime, mais samedi, une salve de missile lancée sur la base aérienne d’al-Asad, dans l’ouest de l’Irak, a blessé un certain nombre de membres du personnel américain et un militaire irakien stationné là-bas.

Certaines des milices irakiennes soutenues par l’Iran, dont le Kataib Hezbollah, opèrent officiellement sous le contrôle de l’armée irakienne dans le cadre d’une coalition connue sous le nom de Forces de mobilisation populaire, qui a joué un rôle clé dans la lutte contre le groupe extrémiste État islamique lorsqu’il ont saccagé l’Irak et la Syrie, s’emparant de vastes étendues de territoire. Toutefois, dans la pratique, ces groupes opèrent en grande partie en dehors du contrôle de l’État.

En outre, lundi, les États-Unis ont sanctionné un réseau d’échanges financiers affiliés au Hamas à Gaza, notamment des facilitateurs financiers qui transféraient des fonds via cryptomonnaie depuis l’Iran vers le Hamas et le Jihad islamique palestinien à Gaza.

Le Royaume-Uni et l’Australie ont coordonné ces sanctions avec les États-Unis.

Le Hamas a déclaré qu’il prévoyait un combat potentiellement long et qu’il était « prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour la dignité et la liberté de notre peuple ».

___

La rédactrice d’Associated Press Abby Sewell a fait un reportage depuis Beyrouth, au Liban.