Les États-Unis choisis pour accueillir l’élargissement de la Coupe du monde des clubs 2025

Les États-Unis accueilleront la Coupe du monde des clubs en 2025, la première fois que le tournoi de la FIFA comptera 32 équipes.

Le Real Madrid, Manchester City et Chelsea ont déjà gagné des places en tant que récents vainqueurs de la Ligue des champions pour la programmation élargie du tournoi qui devrait tester les stades et les opérations un an avant la Coupe du monde 2026.

Les États-Unis accueilleront la Coupe du monde masculine avec le Canada et le Mexique, et la FIFA pourrait encore donner des matchs de la Coupe du monde des clubs à ces pays.

La Coupe du monde des clubs aura lieu en juin-juillet 2025. Les États-Unis ont été choisis comme hôte vendredi lors d’une réunion en ligne du Conseil de la FIFA.

La FIFA a salué « la position des États-Unis en tant que leader reconnu dans l’organisation d’événements mondiaux et parce qu’elle permettrait à la FIFA de maximiser les synergies avec la livraison » du tournoi 2026.

Les Sounders de Seattle sont également dans la formation pour la Coupe du monde des clubs en tant que champion 2022 de la région nord-américaine de football CONCACAF. Les Américains devraient obtenir une autre entrée en tant que nation hôte.

Des équipes européennes légendaires se sont rendues aux États-Unis pour des matchs amicaux de pré-saison pendant des années, mais le tournoi de clubs élargi donnera aux fans une chance rare de voir 12 d’entre eux jouer à des matchs de compétition.

La FIFA a déclaré en mars que la voie de qualification de base pour les clubs était de remporter un championnat continental au cours de l’une des quatre années de 2021 à 2024 dans les cinq principales confédérations : Afrique, Asie, Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud.

L’Europe avec 12 équipes et l’Amérique du Sud avec six sont les seuls continents avec plus de quatre équipes. Des places supplémentaires devraient être attribuées en fonction du classement des équipes par résultats sur une période de quatre ans dans les compétitions continentales.

L’actuelle Coupe du monde des clubs à sept équipes pour les champions continentaux disputée chaque saison crée peu d’attrait et la FIFA souhaite depuis longtemps organiser un tournoi de grande envergure tous les quatre ans.

Cette version étendue en 2025 est une énorme opportunité commerciale pour la FIFA d’essayer de nouveaux modèles de diffusion et de signer de nouveaux sponsors, finançant des centaines de millions de dollars en prix pour les clubs.

L’influente Association européenne des clubs a déclaré en mars qu’elle espérait des discussions avec la FIFA sur la manière de gérer les droits commerciaux.

Le format d’une Coupe du monde des clubs d’une durée d’environ trois semaines n’a pas encore été décidé. Une option est de garantir aux 32 équipes au moins trois matchs disputés chacun en huit groupes de quatre. Les huit vainqueurs de groupe pourraient alors se qualifier pour les quarts de finale. Cela créerait un tournoi de 56 matchs si un match pour la troisième place était inclus.

Le format annuel actuel de la Coupe du monde des clubs se poursuivra avec une dernière édition prévue en décembre en Arabie saoudite.

La relance de la Coupe du monde des clubs était une priorité pour le président de la FIFA Gianni Infantino lors de son élection en 2016, mais son premier plan de projet a été bloqué. Un accord de 25 milliards de dollars lié à l’Arabie saoudite avec l’investisseur technologique japonais SoftBank a provoqué la colère des responsables européens du football qui le considéraient comme secret et exagéré par la FIFA.

La FIFA a obtenu un accord en 2019 pour le lancement d’un événement de 24 équipes en juin 2021 en Chine, mais cela a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus avant que les détails commerciaux n’aient été confirmés.

La FIFA est revenue avec un nouveau plan pour la Coupe du monde des clubs après l’échec rapide du projet de Super League dirigé par un groupe d’élite de clubs en avril 2021, provoquant une agitation intense pour l’instance européenne du football, l’UEFA.

Les autres équipes déjà qualifiées pour le Mondial des Clubs 2025 sont : Palmeiras (Brésil), Flamengo (Brésil), Monterrey (Mexique), Leon (Mexique), Al-Ahly (Egypte), Wydad Casablanca (Maroc), Urawa Red Diamonds (Japon ) et Al Hilal (Arabie saoudite).

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Erling Haaland Homme. Ville Coupe du monde des clubs de la FIFA

Tendance HOMME ÉTATS-UNIS