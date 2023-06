Les États-Unis chercheront à rétablir les contacts militaires avec la Chine – Maison Blanche – News 24

Ces canaux ont été décrits comme cruciaux alors que les forces des deux pays «se frottent de plus en plus l’une contre l’autre»

Les États-Unis continueront d’insister diplomatiquement sur le rétablissement des canaux de communication directs avec la Chine afin de prévenir de futurs incidents ou accidents, selon Kurt Campbell, qui est le coordinateur pour les régions de l’Inde et du Pacifique au Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche (NSC ).

Discutant des implications stratégiques et militaires de l’alliance militaire AUKUS entre l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni au Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) lundi, Campbell a déclaré qu’il était crucial pour la Chine et les États-Unis de prendre « des étapes pratiques qui permettraient une communication efficace pour faire face à un ensemble de circonstances imprévues ou à un accident ou une mésaventure. »



« Nous continuerons à expliquer pourquoi ces [channels] sont importants, d’autant plus que nos forces se frottent de plus en plus les unes contre les autres et opèrent à proximité », il a dit.

Campbell a noté que « les Chinois ont toujours été réticents à entreprendre ces efforts » mais a souligné que Washington ferait néanmoins valoir que de tels contacts sont nécessaires.

Campbell a ajouté que la visite personnelle du secrétaire d’État américain Antony Blinken en Chine la semaine dernière, où il a rencontré le président Xi Jinping, était un « bonne étape » pour la diplomatie.

Interrogé pour savoir si les États-Unis envisageaient de lever les sanctions contre le ministre chinois de la Défense Li Shangfu afin d’aider à établir des contacts militaires, Campbell a déclaré que la raison pour laquelle Pékin ne veut pas rétablir les canaux de communication s’étend « au-delà des simples restrictions imposées aux officiers supérieurs. »















Blinken est devenu le premier secrétaire d’État américain à se rendre à Pékin en cinq ans alors que les relations entre les deux pays s’étaient détériorées sur un certain nombre de questions telles que le statut juridique de Taiwan ainsi que l’activité militaire accrue de Washington dans l’Indo-Pacifique.

Lors de sa rencontre avec Xi, Blinken a souligné que Washington ne recherchait pas un conflit ou une nouvelle guerre froide avec la Chine, n’avait pas l’intention d’encourager un changement de régime dans le pays et s’attendait à maintenir un engagement de haut niveau avec Pékin.

Peu de temps après leur rencontre, cependant, le président américain Joe Biden a qualifié de manière inattendue Xi de « dictateur, » provoquant l’indignation à Pékin et mettant une fois de plus la pression sur les relations.