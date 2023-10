Les États-Unis cherchent toujours à déterminer le lien entre l’Iran et l’attaque israélienne

L’administration Biden n’a pas encore trouvé de preuve irréfutable liant directement l’Iran à la planification et à l’exécution du attaque contre Israël ce week-end, ont déclaré dimanche des responsables américains à CNN.

Cependant, il est indéniable que l’Iran a toujours aidé le Hamas, ont déclaré des responsables.

« Bien sûr, l’Iran est dans le coup », a déclaré un responsable américain à CNN. « Ils soutiennent depuis des années le Hamas et le Hezbollah. »

Immédiatement après l’attaque, de hauts responsables américains ont soutenu qu’il était trop tôt pour déterminer si l’Iran avait joué un rôle direct dans la planification et le soutien de l’attaque du Hamas. « Il est tôt » et c’est une question d’intérêt direct à déterminer, a déclaré un haut responsable. L’Iran a nié lundi toute implication.

Mais les responsables commencent à aller jusqu’à dire que les liens bien établis de l’Iran avec le Hamas signifieraient qu’il est probable que l’Iran ait aidé à former et à financer les efforts qui ont conduit à l’attaque de ce week-end.

« Les liens étroits de l’Iran avec le Hamas et son soutien financier et opérationnel font qu’il est probable qu’ils aient joué un rôle dans cette affaire », a déclaré à CNN un sénateur démocrate, qui devait recevoir un briefing confidentiel lundi.

Mais pour l’instant, les responsables américains affirment qu’aucun renseignement n’établit un lien direct.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’un briefing avec les dirigeants de la Chambre dimanche soir s’il y avait une quelconque indication d’une implication directe de l’Iran, la secrétaire d’État adjointe par intérim Victoria Nuland a déclaré : « Nous n’avons pas trouvé ce lien, mais cela ne veut pas dire que nous ne le ferons pas. »

Selon une personne proche de l’appel, Nuland a noté que l’Iran a toujours fourni des armes au Hamas, mais que les responsables américains recherchent un lien plus spécifique.

Une source au Congrès a déclaré qu’étant donné la sophistication de l’attaque, l’Iran aurait joué un rôle, puisque le Hamas n’a pas la capacité d’acheter des armes à cette échelle. La question maintenant : dans quelle mesure l’Iran a joué un rôle.

Une autre question clé est de savoir comment le Hamas a coordonné et rassemblé les personnes et les armes pour exécuter l’opération et l’a fait sans être détecté par les principales opérations de renseignement du Moyen-Orient et de l’Occident, y compris par les Israéliens.

« Dans ce cas précis, nous n’avons pas encore vu de preuve que l’Iran ait dirigé ou été derrière cette attaque particulière », a-t-il ajouté. Le secrétaire d’État Anthony Blinken » a déclaré dimanche sur « l’état de l’Union » de CNN. Dans l’émission « Meet the Press » de NBC, il a ajouté : « C’est quelque chose que nous examinons très attentivement, et nous devons voir où mènent les faits. »

L’Iran a déclaré qu’il n’était pas impliqué dans les attaques du Hamas contre Israël.

« Nous soutenons catégoriquement et sans faille la Palestine ; cependant, nous ne sommes pas impliqués dans la réponse palestinienne, car elle est prise uniquement par la Palestine elle-même », a déclaré la mission iranienne dans une déclaration à CNN.

Alors que l’administration a rejeté les critiques selon lesquelles un récent accord dégelant des milliards de dollars de fonds iraniens était lié à l’attaque, Blinken s’est montré plus circonspect quant à savoir si l’accord aurait permis à l’Iran de dépenser d’autres fonds, notant que l’Iran soutenait depuis longtemps le terrorisme.

« L’Iran a malheureusement toujours utilisé et concentré ses fonds pour soutenir le terrorisme, pour soutenir des groupes comme le Hamas. Et c’est ce qui s’est produit lorsqu’il y a eu des sanctions ; c’est ce qui s’est fait alors qu’il n’y avait pas de sanctions. Et cela a toujours été une priorité », a-t-il déclaré sur « Meet the Press ».

Cette histoire a été mise à jour avec des rapports supplémentaires.

Evan Perez et Alex Marquardt ont contribué à ce rapport.

