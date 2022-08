Les États-Unis cherchent à saisir un mystérieux avion échoué en Argentine et lié à l’Iran

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le ministère américain de la Justice a déclaré qu’il cherchait à saisir un mystérieux avion-cargo battant pavillon vénézuélien qui est immobilisé en Argentine depuis juin, arguant que l’avion était auparavant lié à une compagnie aérienne iranienne sanctionnée par les États-Unis et ayant des liens présumés avec des organisations terroristes.

“Les actions coordonnées d’aujourd’hui visent le transfert illégal d’un avion-cargo iranien à une compagnie aérienne vénézuélienne et l’exploitation ultérieure de cet avion par la compagnie aérienne en violation de nos règles”, a déclaré le secrétaire adjoint à la lutte contre les exportations Matthew S. Axelrod du bureau de l’industrie du département américain du commerce. and Security a déclaré mardi dans un communiqué de presse. “Nous continuerons à prendre des mesures coercitives importantes et directes contre les compagnies aériennes étrangères exploitant des avions d’origine américaine en violation des contrôles américains à l’exportation.”

Le mystérieux avion a atterri à l’aéroport international d’Ezeiza en Argentine il y a près de deux mois, avec un équipage de 14 Vénézuéliens et 5 Iraniens. L’avion a été immobilisé deux jours plus tard et la police fédérale argentine a trouvé à bord du matériel utilisé pour les opérations militaires de cyberdéfense.

La cargaison a fait craindre que l’avion de fabrication américaine, qui, selon le ministère de la Justice, ait été transféré illégalement de la compagnie aérienne iranienne Mahan Air sanctionnée par les États-Unis à la société d’État vénézuélienne Emtrasur Air, puisse servir de couverture aux opérations de renseignement iraniennes en Amérique du Sud. Le ministère de la Justice allègue que Mahan Air soutient depuis longtemps la force al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran.

La demande intervient après que les médias argentins ont rapporté lundi qu’un juge fédéral avait autorisé 12 des 19 membres d’équipage de l’avion à quitter le pays, tandis que quatre Iraniens et trois Vénézuéliens avaient reçu l’ordre de rester pendant que l’enquête se poursuivait. Le pilote de l’avion, Gholamreza Ghasemi, ancien commandant des Gardiens de la révolution iraniens et membre du conseil d’administration et directeur de la compagnie aérienne iranienne Fars Air Qeshm, sanctionnée par les États-Unis, faisait partie des personnes condamnées à rester dans le pays.

Le ministère de la Justice allègue que l’avion a été transféré de Mahan Air à Emtrasur vers octobre 2021 sans l’autorisation des États-Unis, une violation des lois américaines sur le contrôle des exportations. D’autres violations des lois sur le contrôle des exportations se sont produites plus tôt cette année, le ministère de la Justice alléguant que l’avion avait été transféré entre Caracas, Venezuela, Téhéran, Iran et Moscou, Russie, sans l’autorisation des États-Unis.

“Le ministère de la Justice ne tolérera pas les transactions qui violent nos sanctions et nos lois sur l’exportation”, a déclaré le procureur général adjoint Matthew G. Olsen de la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice dans le communiqué de presse. “En travaillant avec nos partenaires à travers le monde, nous ne ferons aucun quartier aux gouvernements et aux entités parrainées par l’État qui cherchent à échapper à nos sanctions et à nos régimes de contrôle des exportations au service de leurs activités malveillantes.”

La demande de saisie de l’avion intervient alors que les craintes grandissent que l’Iran puisse s’implanter davantage en Amérique latine, un développement troublant alors que l’administration Biden tente de négocier avec le pays pour raviver l’accord nucléaire iranien de l’ère Obama.

L’Iran et l’Argentine ont demandé leur adhésion au groupe BRICS au début de cette année, une organisation internationale comprenant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud qui s’est présentée comme une alternative aux alliances occidentales.

L’atterrissage du mystérieux avion en Argentine intervient également après que le vice-président iranien aux affaires économiques, Mohsen Rezaee, ait été invité à la cérémonie inaugurale du président nicaraguayen Daniel Ortega. Rezaee est un ancien membre des Gardiens de la révolution iraniens et est recherché en Argentine pour avoir prétendument orchestré l’attentat à la bombe de 1994 contre un centre juif à Buenos Aires.

Le directeur adjoint par intérim du FBI chargé de la lutte contre le terrorisme, Kevin Vorndran, a déclaré que l’agence cherchait à tenir l’Iran responsable des violations des sanctions américaines et des “activités malveillantes” dans des endroits comme l’Amérique du Sud.

“Cette saisie démontre la persistance du FBI à utiliser tous nos outils pour tenir le gouvernement iranien et les individus et entreprises affiliés responsables lorsqu’ils violent les lois américaines”, a déclaré Vorndran dans le communiqué de presse. “Le FBI, avec nos partenaires internationaux, continuera de rechercher les individus qui contribuent à l’avancement des activités malveillantes de l’Iran et veillera à ce qu’ils soient traduits en justice, quel que soit l’endroit ou la manière dont ils tentent de se cacher.”