Les États-Unis cherchent à resserrer leurs liens avec l’Inde alors que la tension monte avec la Chine et la Russie

NEW DELHI – Les États-Unis placent l’Inde au centre de leur ambition de détacher les chaînes d’approvisionnement mondiales des griffes des adversaires américains, cherchant à cimenter les liens avec l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde alors que les tensions avec la Chine restent élevées et que la guerre de la Russie en Ukraine bouleverse le commerce international.

La secrétaire au Trésor Janet L. Yellen, la plus haute diplomate économique de l’administration Biden, a livré ce message en personne vendredi lors d’une visite dans la capitale indienne à un moment d’intense incertitude économique mondiale. La flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie résultant de la guerre en Russie et les inquiétudes accrues concernant la dépendance des États-Unis à l’égard des produits chinois ont poussé les États-Unis à essayer de remodeler l’ordre économique mondial afin que les alliés dépendent les uns des autres pour les biens et services qui alimentent leurs économies.

L’Inde est souvent au milieu de bousculades géopolitiques entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Mais alors que l’administration Biden promeut ce qu’elle appelle «l’étayage d’amis», elle indique clairement qu’elle veut que l’Inde soit dans l’orbite des alliés économiques de l’Amérique.

Après une visite du campus de recherche et développement de Microsoft à la périphérie de New Delhi vendredi, Mme Yellen a expliqué qu’il fallait s’éloigner des pays qui pourraient déstabiliser les chaînes d’approvisionnement américaines et des fabricants qui se soucient peu de la vie humaine. Il était évident que la Chine et la Russie étaient au premier plan.