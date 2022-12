Les États-Unis cherchent à renforcer leurs liens avec les dirigeants africains lors d’un sommet à Washington

Les États-Unis cherchent à construire un partenariat plus fort avec l’Afrique. Sur la photo, le président Joe Biden. Photo : Getty Images

Les États-Unis ont invité les pays africains avec lesquels ils partagent des relations diplomatiques à un sommet la semaine prochaine.

La loi sur la croissance et les opportunités en Afrique sera discutée.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie et son impact sur la sécurité alimentaire seront également examinés.

Les États-Unis chercheront à établir un partenariat plus solide avec l’Afrique lors du Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique à Washington la semaine prochaine.

Quarante-neuf gouvernements, la Commission de l’Union africaine, la société civile, des entreprises du secteur privé et de jeunes leaders sont attendus au sommet du 13 au 15 décembre.

Des représentants du Bureau des affaires africaines du Département d’État américain ont déclaré à un groupe restreint de journalistes africains que de nombreux problèmes mondiaux urgents seraient discutés, tels que la démocratie et la gouvernance, la sécurité, le commerce et l’investissement, le développement, la pandémie de Covid-19, le changement climatique et les effets négatifs de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Non invité

Le Mali, le Soudan, la Guinée, le Burkina Faso, le Somaliland et l’Erythrée n’étaient pas invités au sommet.

La secrétaire adjointe Molly Phee a déclaré: “Par respect pour l’Union africaine, nous n’avons pas invité les gouvernements qui ont été suspendus par l’Union africaine pour coups d’État.”

Cependant, elle a déclaré que les États-Unis s’engageraient avec eux par d’autres moyens.

“Nous continuons à travailler séparément avec ces pays pour encourager un retour à une transition démocratique, pour passer à une voie démocratique, nous sommes donc mieux placés pour avoir un partenariat solide avec ces pays”, a-t-elle ajouté.

L’Érythrée et le Somaliland ont été exclus parce que les États-Unis n’ont pas de relations diplomatiques avec ces pays.

“Nous n’avons pas non plus invité de pays avec lesquels nous n’avons pas de relations diplomatiques, comme l’Erythrée”, a déclaré Judd Devermont, directeur des affaires africaines du Conseil de sécurité nationale.

Contrairement à l’année dernière, le Zimbabwe était invité. Le ministre des Affaires étrangères, Frederick Shava, ancien envoyé à l’ONU, sera présent.

Les relations entre le Zimbabwe et les États-Unis ont été et continuent d’être glaciales deux décennies plus tard.

Devermont a déclaré: “Inviter des pays avec lesquels nous avons des désaccords fait partie intégrante de ce que nous pensons que la diplomatie est, parler à des personnes avec lesquelles vous avez des désaccords, être capable de le soulever de manière respectueuse, franche et ouverte.”

La loi sur la croissance et les opportunités en Afrique

L’Africa Growth and Opportunities Act (AGOA) est une politique américaine qui vise à aider les économies de l’Afrique subsaharienne à se développer grâce à des relations avec les États-Unis.

Largement considéré comme un échec commercial et une politique qui doit être repensée, c’est un domaine de relations que l’Afrique voudra aborder lors du sommet, d’autant plus qu’il prendra fin en 2025.

Phee a déclaré que l’AGOA ferait partie d’une discussion solide.

“Nous regrettons que les préférences commerciales de l’AGOA n’aient pas été utilisées au maximum. Nous pensons qu’il est important d’améliorer notre commerce avec l’Afrique. Cela fera donc partie de la discussion.

“Nous devrons également déterminer si ce programme est poursuivi ou non sous sa forme actuelle ? Est-il modifié d’une manière ou d’une autre ? Et un troisième élément que nous voulons examiner est de savoir comment nous pouvons mieux nous engager avec le type d’Afrique Zone de libre-échange continentale.

« Existe-t-il des moyens d’utiliser l’AGOA pour soutenir le développement de la zone de libre-échange, qui est si prometteuse pour le continent ?

Coups d’État en Afrique

Les grands thèmes du sommet tournent autour de la démocratie, de la gouvernance et de la sécurité.

Les coups d’État en Afrique de l’Ouest ont dominé le discours de cette année aux niveaux de l’UA et de l’ONU.

“Nous reconnaissons que si nous voulons revenir à une transition durable dirigée par des civils, cela nécessitera beaucoup d’investissements de notre part – en partenariat avec des organismes régionaux comme la CEDEAO (la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) et l’Union africaine. , avec la société civile, avec les institutions.

“Et donc, lors du sommet, nous allons parler des moyens par lesquels nous pouvons faire plus pour nous assurer que les pays sont démocratiques, ce qui, soit dit en passant, est une aspiration de l’Agenda 2063, et nous savons que la demande de démocratie en Afrique est élevé – peut-être plus élevé que dans toute autre région : près de 70 %”, a déclaré Devermont.

Russie

Phee a déclaré que les États-Unis étaient un “bon partenaire à avoir” car “nous sommes une force mondiale et nous pouvons être une voix forte”.

Elle a déclaré que l’invasion de l’Ukraine a créé des problèmes tels que l’insécurité alimentaire pour les économies africaines, qui étaient déjà sous le choc de l’impact de la pandémie de Covid-19 et du changement climatique.

Par conséquent, a déclaré Phee, elle voudrait voir “que les Africains rentrent chez eux en ayant le sentiment que leur partenariat avec les États-Unis fait une différence concrète dans la vie quotidienne des Africains en termes de santé, de sécurité, de sécurité alimentaire, et en termes d’augmentation du commerce et de l’investissement.”

