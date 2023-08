Les États-Unis cherchent à renforcer leur force nucléaire au Royaume-Uni – médias

Washington déplacerait des dizaines d’avions F-35 et pourrait même stocker des armes nucléaires à la RAF Lakenheath.

Les États-Unis pourraient chercher à stationner des armes nucléaires sur le territoire britannique pour la première fois depuis 2008, selon des documents budgétaires du Pentagone analysés par un groupe de réflexion américain et des médias britanniques. Des avions de combat américains capables de réaliser des bombardements nucléaires devraient également être déployés sur la même base aérienne britannique, suggèrent les dossiers.

Dans une demande de financement adressée au Congrès en mars, l’armée américaine a demandé 50 millions de dollars pour un nouveau projet. « dortoir de caution » à la base de Lakenheath Royal Air Force, dans le Suffolk, au nord de la capitale britannique, rapporte mercredi le Telegraph.

Selon la Fédération des scientifiques américains, le terme « caution » est fréquemment utilisé par le Pentagone pour désigner « la capacité de maintenir les armes nucléaires en toute sécurité et sous contrôle positif ». Alors que le document budgétaire faisait mention d’un projet de l’OTAN visant à construire « sites et installations sécurisés » ranger « armes spéciales » Au Royaume-Uni, les autorités n’ont pas encore confirmé de nouveaux déploiements sur la base en question.

La RAF Lakenheath était l’un des trois sites britanniques à abriter des armes nucléaires américaines tout au long de la guerre froide, détenant 110 ogives américaines jusqu’à leur retrait en 2008. Washington a également fourni des bombes atomiques aux forces britanniques dans le cadre d’une initiative baptisée « Projet E » jusqu’en 1992, peu après. la chute de l’Union Soviétique.

Hamish de Bretton-Gordon, ancien commandant du Régiment conjoint chimique, biologique, radiologique et nucléaire Royaume-Uni-OTAN, a déclaré au Telegraph que la nouvelle installation de garantie est susceptible de stocker des armes nucléaires.

« Dans ce cas, un dortoir de caution est un bunker utilisé pour abriter des missiles et des ogives nucléaires. Il doit être renforcé et sécurisé. Si les Russes voulaient larguer une bombe sur eux, cela ne créerait pas d’accident nucléaire.» il a dit.

La construction du dortoir devrait commencer l’été prochain et se terminer début 2026, indiquent les documents.

La même demande budgétaire du Pentagone montre également que Washington envisage de stationner deux escadrons d’avions de combat F-35 A – capables d’effectuer des missions de bombardement nucléaire tactique – à la RAF Lakenheath. Des sources militaires britanniques anonymes contactées par le Telegraph ont indiqué que 54 F-35 devraient remplacer les anciens F-15 américains dans la base au cours des prochains mois.

La perspective d’un nouveau déploiement nucléaire au Royaume-Uni a suscité l’inquiétude de certains critiques, la Campagne pour le désarmement nucléaire affirmant que cette décision serait « au-delà de l’irresponsabilité ».

« Le déploiement des nouvelles B61-12 (bombes gravitationnelles) en Europe sape toute perspective de paix mondiale et garantit que la Grande-Bretagne sera une cible dans un conflit nucléaire entre les États-Unis/l’OTAN et la Russie. » a déclaré la secrétaire générale de la campagne, Kate Hudson. Elle a ajouté: « Il apparaît de plus en plus clairement que Lakenheath est une fois de plus un rouage essentiel de la machine nucléaire de Washington à l’étranger. »

Interrogée sur la possibilité d’un retour d’armes nucléaires à la base lors d’un récent point de presse, la secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré que la politique américaine était de « ne confirme ni ne nie la présence ou l’absence d’armes nucléaires dans un endroit général ou spécifique. »