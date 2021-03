Bloomberg

Les banques centrales mondiales affrontent l’enthousiasme des investisseurs: Eco Week

(Bloomberg) – Les banquiers centraux de Washington à Tokyo affronteront cette semaine l’enthousiasme des investisseurs pariant sur un retour de l’inflation, offrant des réponses politiques allant d’une tolérance prudente à des augmentations des taux d’intérêt. Les réunions qui débutent mercredi sont la première opportunité prévue d’agir depuis la déroute mondiale des marchés de la dette publique en février, alimentée par la spéculation sur une hausse des prix après la fin de la crise des coronavirus.La décision de la Réserve fédérale américaine sera la plus importante parmi les au moins 11 annonces monétaires dues dans le monde. Le président Jerome Powell est susceptible d’affirmer une position souple qui s’arrête avant l’activisme intensifié de la Banque centrale européenne, qui s’est engagée la semaine dernière à acheter des obligations en amont. La Banque d’Angleterre pourrait adopter un point de vue similaire à celui de la Fed, car elle se concentre sur les risques de croissance. domine toujours les perspectives. La Banque du Japon dévoilera un examen de sa politique, éventuellement en peaufinant les programmes de relance et même en réitérant peut-être sa capacité à réduire encore les taux. D’autres autorités monétaires seront probablement moins optimistes. Les banques centrales de Norvège et de Russie pourraient signaler un changement vers une position plus belliciste, tandis que les responsables brésiliens et turcs pourraient offrir les premières hausses de taux du Groupe des 20 en 2021. Ce que dit Bloomberg Economics: «Les banques centrales sont entrées ensemble dans la crise de Covid. Ils sortiront séparément. Pour la Fed et la Banque d’Angleterre, des rendements légèrement plus élevés peuvent être tolérés comme signe précoce de reprise. Pour le Brésil, ils contribuent à un environnement plus difficile qui est susceptible de forcer une hausse des taux – malgré un virus qui fait rage et des risques pour la croissance. « – Tom Orlik, économiste en chef Ailleurs, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, s’adresse aux législateurs de l’Union européenne et la Chine obtient Cliquez ici pour voir ce qui s’est passé la semaine dernière et voici notre résumé de ce qui se passe dans l’économie mondiale.États-Unis et CanadaLe Federal Open Market Committee, tient sa deuxième réunion de l’année du 16 au 17 mars , est presque certain de maintenir les taux d’intérêt proches de zéro et de s’engager à poursuivre ses achats d’actifs au rythme actuel. Les économistes de Wall Street se concentreront sur les prévisions trimestrielles de la banque centrale, y compris sur la question de savoir si le panel inclut une hausse initiale des taux dans les projections 2023, en réponse à une reprise des perspectives de croissance. pour inciter le président de la Fed Jerome Powell et ses collègues à relever les taux d’intérêt en 2023, mais cela ne figurera pas dans leurs prévisions cette semaine, selon un sondage. sur les ventes au détail, la production industrielle, les mises en chantier et les demandes hebdomadaires de chômage pour mesurer la force de la reprise alors que de plus en plus d’États abandonnent les restrictions à l’activité et que les vaccins sont déployés plus largement. Outre la décision de la BOE, les investisseurs qui surveillent le Royaume-Uni pourraient prendre note des changements apportés à la liste que les statisticiens utilisent pour évaluer le coût de la vie lundi, avec des changements liés à la pandémie de la vie des Britanniques. Estyle devrait se refléter dans le panier actualisé de biens et services.La présidente de la BCE, Lagarde, s’entretiendra avec les législateurs de l’UE à Bruxelles jeudi, une semaine après que son institution s’est engagée à intensifier ses achats de dette publique dans les mois à venir afin de contenir la hausse des obligations La semaine voit également une vague de décisions sur les taux ailleurs dans la région, les banques centrales norvégiennes et égyptiennes devant rester en suspens. paramètres inchangés, mais les responsables passent d’une série de coupes visant à stimuler l’économie pendant la pandémie l’année dernière à une position de resserrement alors que l’inflation augmente. Cette inquiétude incitera probablement les autorités monétaires turques à relever les taux pour tenter de contenir l’inflation.En Afrique, la banque centrale du Mozambique pourrait maintenir les taux inchangés après la stabilisation de la monnaie du pays, le metical, après une hausse surprise de 300 points de base en janvier. Les données d’activité économique attendues lundi pour les deux premiers mois de l’année montreront une croissance fulgurante en Chine, avec des chiffres largement déformés par les comparaisons d’il y a un an, lorsque l’économie était bloquée. Les restrictions de voyage imposées avant la pause du Nouvel An lunaire en février, qui ont freiné la consommation mais ont permis aux usines de reprendre la production plus tôt que d’habitude, compliquent encore davantage la situation. paramètres suspendus suite à un examen de ses mesures vendredi. Les marchés auront beaucoup à digérer alors que la banque centrale cherche à rafraîchir son contrôle des taux et des achats d’actifs tout en renforçant les mesures de relance à plus long terme. La BOJ a lancé son programme de relance massif.L’Indonésie et Taïwan ont pris des décisions sur les taux d’intérêt jeudi.Pour en savoir plus, lire toute la semaine à venir de Bloomberg Economics pour l’Asie.Amérique latine L’indicateur du produit intérieur brut pour le même mois pourrait afficher une deuxième hausse consécutive d’une année sur l’autre, même avec le chômage bloqué autour de 13% .Les données colombiennes sur la production industrielle, les ventes au détail et l’activité économique pour janvier refléteront probablement de nouvelles mesures de verrouillage dans un contexte de faiblesse de la demande intérieure La banque centrale du Brésil mercredi est presque certaine de resserrer sa politique pour la première fois depuis 2015 et d’augmenter son taux directeur de ah alf-point à 2,5%. Compte tenu de la récente flambée de l’inflation, l’augmentation de mercredi ne sera probablement pas la dernière. Jeudi, le Chili publie des données de production du quatrième trimestre et de l'année complète. Une forte relance monétaire et budgétaire, une demande croissante de cuivre, qui représente environ la moitié des exportations du pays, et l'un des meilleurs déploiements de vaccins au monde ont poussé les estimations du PIB 2021 à plus de 6%.