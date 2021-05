Les États-Unis cherchent à reconstruire Gaza, mais l’aide pourrait dépendre de l’arsenal de roquettes du Hamas

Le haut responsable a déclaré que la reconstruction de Gaza – qui sera très probablement coordonnée par les Nations Unies – figurait en tête d’une liste d’obstacles diplomatiques fugaces auxquels l’administration sera confrontée entre Israël et l’Autorité palestinienne une fois les combats terminés.

Un haut responsable de l’administration Biden a déclaré que les États-Unis prévoyaient d’être à l’avant-garde d’une réponse internationale, coûtant très probablement des milliards de dollars, pour inclure la restauration des services de santé et d’éducation et d’autres activités de reconstruction.

Le président Biden avait exhorté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à accepter un cessez-le-feu, mais au moment où l’arrêt des combats entrera en vigueur, la violence aura forcé plus de 72000 Palestiniens à quitter leurs maisons à Gaza, dont les poches ne sont plus que des piles. de gravats où se dressaient autrefois de grands immeubles.

WASHINGTON – Avec un cessez-le-feu entre Israël et les militants palestiniens à l’horizon, l’administration Biden se tourne maintenant vers la manière dont elle peut aider à reconstruire la bande de Gaza assiégée – et à son tour, faire pression, par des promesses de soutien financier, sur le Hamas pour qu’il ne reprenne pas. combat.

On s’attend à ce que M. Biden envisage d’autres initiatives. Les diplomates américains qui avaient mis de côté les perspectives de négocier un accord de paix plus large entre les deux parties porteront un nouveau regard sur la question des colonies israéliennes en Cisjordanie, a déclaré le haut responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour décrire les discussions internes. L’administration Biden se recentrera également sur la manière de s’appuyer sur de nouvelles alliances entre Israël et les États arabes qui ont été négociées l’année dernière, en grande partie à la demande du président Donald J.Trump.

L’administration réfléchit également à la manière de favoriser les relations et la coordination entre les factions politiques palestiniennes rivales à Gaza et en Cisjordanie, comme décrit dans une analyse co-écrit en 2018 par Hady Amr, maintenant secrétaire d’État adjoint adjoint pour les questions israéliennes et palestiniennes.

La reconstruction de Gaza est une partie nécessaire de la diplomatie – et pas seulement comme ce que certains responsables considèrent comme un impératif moral pour aider les résidents. Les responsables et les experts ont déclaré que c’était également un point de levier avec le Hamas, le groupe militant qui gouverne la bande de Gaza mais qui a perdu sa popularité parmi les résidents qui critiquent son approche autoritaire et sa mauvaise administration.

«Dans un sens, vous devez mettre le Hamas dans une position où il doit choisir entre ses roquettes et le bien-être de Gaza», a déclaré Dennis B. Ross, un négociateur américain chevronné des efforts de paix entre Israël et les Palestiniens. Politique de l’Est pour au moins quatre présidents américains.

Le mois dernier, avant les troubles actuels, le Département d’État a engagé 150 millions de dollars en faveur de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies, qui coordonne l’aide humanitaire à plus de 5,7 millions de réfugiés palestiniens à travers le Moyen-Orient. L’administration Trump avait cessé de financer l’agence en 2018, mais M. Biden l’a rétablie en avril.