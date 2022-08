Les États-Unis cherchent à rassurer leurs alliés asiatiques alors que l’armée chinoise s’enhardit

Les États-Unis ont l’intention d’armer lourdement Taïwan, de donner à l’Australie la technologie de propulsion des sous-marins nucléaires et éventuellement de baser davantage de missiles dans la région, car de nombreux analystes et responsables craignent que la puissance militaire croissante de la Chine ne rende la stratégie de la corde raide plus courante et plus variée. Des affichages comme celui de cette semaine donnent une idée de la distance que Pékin est prêt à aller dans une région du monde d’une importance économique énorme qui devient de plus en plus militarisée et connaît des appels plus rapprochés avec des armes meurtrières.