Les États-Unis cherchent à prendre possession du 747 vénézuélien échoué en Argentine

Commentez cette histoire Commentaire

BUENOS AIRES, Argentine – Le ministère américain de la Justice a déclaré mardi qu’il recherchait la possession d’un avion cargo vénézuélien qui est immobilisé en Argentine depuis début juin parce qu’il appartenait auparavant à une compagnie aérienne iranienne qui aurait des liens avec des groupes terroristes. La demande à l’Argentine a été révélée un jour après qu’un juge argentin a autorisé 12 des 19 membres d’équipage de l’avion à quitter le pays alors que les autorités continuent d’enquêter sur d’éventuels liens terroristes de ceux qui voyagent dans le Boeing 747. Le juge fédéral Federico Villena a déclaré lundi soir que le les quatre Iraniens restants et les trois Vénézuéliens doivent rester.

La demande américaine envoyée à l’Argentine mardi fait suite à la levée des scellés d’un mandat d’arrêt devant un tribunal fédéral du district de Columbia qui a été émis le mois dernier et qui fait valoir que l’avion fabriqué aux États-Unis devrait être confisqué en raison de violations des lois américaines sur le contrôle des exportations.

L’avion, selon le ministère de la Justice, a été transféré de la compagnie aérienne iranienne Mahan Air – qui, selon des responsables, fournit un soutien à la Force Al-Qods des Gardiens de la révolution iraniens – à Emtrasur, une filiale de la société d’État vénézuélienne Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, ou CONVIASA. CONVIASA est sous sanctions américaines.

En transférant l’avion à la compagnie vénézuélienne en octobre sans autorisation préalable du gouvernement américain, Mahan Air a violé une ordonnance de 2008 émise par le ministère du Commerce qui a depuis été périodiquement renouvelée, selon les États-Unis. Le ministère de la Justice a déclaré qu’Emtrasur avait ensuite réexporté l’avion entre Caracas, Téhéran et Moscou, également sans l’approbation du gouvernement américain.

“Le ministère de la Justice ne tolérera pas les transactions qui violent nos sanctions et nos lois sur l’exportation”, a déclaré Matthew Olsen, chef de la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice, dans un communiqué. “En travaillant avec nos partenaires à travers le monde, nous ne ferons aucun quartier aux gouvernements et aux entités parrainées par l’État qui cherchent à échapper à nos sanctions et à nos régimes de contrôle des exportations au service de leurs activités malveillantes.”

Ces mouvements ont marqué le dernier développement de la saga du mystérieux avion, qui a atterri le 6 juin à l’aéroport international d’Ezeiza près de Buenos Aires et s’est échoué deux jours plus tard.

L’affaire a attiré l’attention dans plusieurs pays d’Amérique du Sud ainsi qu’aux États-Unis et en Israël au milieu d’allégations selon lesquelles l’avion servait de couverture aux opérations de renseignement iraniennes dans la région. L’Iran et le Venezuela nient avec véhémence ces affirmations.

La question a attiré l’attention des membres du Congrès américain. Le 26 juillet, une douzaine de sénateurs républicains américains ont écrit une lettre au procureur général américain Merrick Garland accusant le ministère de la Justice de ne pas avoir aidé les autorités argentines dans son enquête sur l’avion vénézuélien.

Le représentant Darrell Issa, un républicain de Californie, a pressé Olsen à ce sujet lors d’une audience la semaine dernière et a déploré qu’à son avis, l’Iran ne reçoive pas l’examen qu’il méritait. Olsen a déclaré qu’il était au courant de l’affaire, mais a ajouté: “C’est une affaire en cours. Je ne peux pas parler des détails.

Le département américain du Commerce a pris ses propres mesures mardi, annonçant qu’il avait suspendu pendant 180 jours les privilèges d’exportation d’Emtrasur.

Le gouvernement israélien a félicité l’Argentine pour avoir immobilisé l’avion et affirme qu’au moins certains des membres d’équipage iraniens “ont été directement impliqués dans le trafic d’armes vers la Syrie et l’organisation terroriste Hezbollah du Liban”.

Parmi ceux qui continueront à se voir interdire de quitter l’Argentine figure le pilote iranien de l’avion, Gholamreza Ghasemi.

Ghasemi est un ancien commandant des Gardiens de la révolution iraniens et est actionnaire et membre du conseil d’administration de Qeshm Fars Air iranien, qui, selon le département du Trésor américain, est contrôlé par Mahan Air et fournit un soutien matériel à la Force Qods.

Les autres membres d’équipage tenus de rester en Argentine sont Abdolbaset Mohammadim, Mohammad Khosraviaragh et Saeid Vali Zadeh d’Iran et Mario Arraga, Víctor Pérez Gómez et José García Contreras du Venezuela.

“Ce qui est recherché, c’est si, sous l’apparence d’une activité légale, ils financent des opérations terroristes (en particulier avec le Hezbollah) ou s’ils font partie d’un plan qui a des liens avec” le Hezbollah, a écrit le juge.

Villena a souligné que les liens avec les Gardiens de la révolution iraniens ne font pas l’objet d’une enquête car l’Argentine ne le considère pas comme une organisation terroriste.

Mahan Air a nié tout lien avec l’avion et le Venezuela a exigé que les autorités argentines libèrent l’avion.

Pourtant, les autorités argentines qui ont fouillé l’avion ont trouvé un carnet de vol de Mahan Air documentant les vols de l’avion après le transfert à Emtrasur, y compris un vol vers Téhéran en avril, a indiqué le ministère de la Justice.

L’avion transportait des marchandises pour plusieurs entreprises argentines de pièces automobiles qu’il a chargées au Mexique avant de s’arrêter à Caracas et d’arriver en Argentine.

L’avion fait également l’objet d’une enquête au Paraguay, où l’avion a atterri en mai et a passé trois jours à Ciudad del Este, près de la frontière avec l’Argentine, où il a chargé des cigarettes à transporter à Aruba, selon les autorités paraguayennes.

On soupçonne que la cargaison de l’avion était “une façade” qui cachait la véritable raison de son séjour au Paraguay, a déclaré René Fernández, un ancien procureur qui dirige le Secrétariat national anticorruption du Paraguay.

Villena a déclaré que l’escale de l’avion au Paraguay était “au moins frappante” et a ajouté qu’une enquête plus approfondie était nécessaire.