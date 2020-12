La Maison Blanche envisage de mettre fin à son interdiction d’entrée pour les voyageurs non américains entrant dans le pays en provenance de certains pays, y compris les 26 pays européens de la zone Schengen sans frontières, ainsi que le Royaume-Uni, l’Irlande et le Brésil, selon plusieurs responsables.

L’interdiction, imposée par l’administration Trump sortante pour contenir la propagation de la pandémie de coronavirus, restera en place pour la plupart des citoyens non américains qui se sont récemment rendus en Chine ou en Iran.

Le plan a obtenu le soutien des membres du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, de la santé publique et d’autres agences fédérales, ont déclaré les personnes informées sur la question.

La Maison Blanche, le Department of Homeland Security et le Center for Disease Control and Prevention n’ont cependant pas commenté la question.

La levée de l’interdiction pourrait stimuler les compagnies aériennes américaines, qui ont connu des difficultés financières extrêmes au milieu de la baisse de 70% des voyages internationaux depuis le début de la pandémie en mars. Les responsables de l’administration qui ont déclaré que la mesure de voyage ne sert plus à rien, car la plupart des autres pays du monde ne sont pas soumis à l’interdiction d’entrée.

L’administration Trump a d’abord émis des restrictions de voyage à toute personne venant de Chine, qui ont été imposées le 31 janvier. À la mi-mars, l’interdiction d’entrée a été étendue à 26 pays Schengen, une mesure qui a profondément irrité la plupart des chefs d’État européens. ainsi que les décideurs de l’UE à Bruxelles. En mai, la liste des interdictions d’entrée des États-Unis a de nouveau été modifiée pour inclure également le Brésil.

Depuis l’annonce de la première série de restrictions, l’épidémie aux États-Unis est devenue incontrôlable. Les États-Unis sont depuis des mois le pays avec le plus de cas de virus et de décès au monde. Peu de temps après que les Américains ont mis en place leur interdiction, une grande partie de l’Europe a également restreint l’entrée de ceux qui venaient des États-Unis.

Les restrictions européennes ont cependant été mises en œuvre de manière dispersée et avec une ambiguïté typiquement bruxelloise qui a laissé la plupart des voyageurs perplexes quant à la réglementation. Cela est largement dû au fait que certains des 26 membres de Schengen, ainsi que d’autres pays associés, ont interprété l’interdiction différemment. Certains ont ouvertement ignoré les restrictions, tandis que d’autres ont choisi d’interdire l’entrée aux voyageurs uniquement sur la base de leur citoyenneté, plutôt que de leur pays d’origine. Cette dernière a été largement critiquée pour être une politique manifestement discriminatoire par certains membres de l’UE, car elle ne semble pas viser à suivre des directives épidémiologiques, mais plutôt une mesure de représailles à motivation politique visant à cibler les citoyens américains, quel que soit leur point de vue. Départ.

Pour les États-Unis, leurs restrictions empêchent actuellement l’entrée de la plupart des résidents non américains qui ont séjourné dans des pays qui figurent sur la liste d’interdiction d’entrée au cours des 14 derniers jours. Cela dit, le Département d’État a accordé certaines «exceptions d’intérêt national» pour permettre aux voyageurs en provenance d’Europe de traverser la frontière si le but de leur voyage est lié aux «voyages humanitaires, aux interventions de santé publique et à la sécurité nationale». L’entrée est également des exceptions approuvées pour certains voyageurs d’affaires européens, investisseurs, universitaires, étudiants et journalistes.

Plus de 12,5 millions de personnes aux États-Unis ont maintenant été infectées par le coronavirus et plus de 259000 personnes sont décédées du COVID-19. Les États-Unis sont au milieu d’une troisième poussée, qui a enregistré un niveau record de nouveaux cas quotidiens.

Pour sa part, en tant que président boiteux, Trump n’a pas encore indiqué s’il soutenait la levée de l’interdiction et, pour le moment, il n’y a pas de date précise pour laquelle un assouplissement pourrait avoir lieu.