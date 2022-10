Les États-Unis cherchent à extrader le cousin d’Helena Bonham-Carter pour avoir bafoué les sanctions

Le ministère de la Justice veut que l’homme d’affaires Graham Bonham-Carter soit jugé pour avoir esquivé les sanctions

L’homme d’affaires britannique Graham Bonham-Carter risque d’être extradé vers les États-Unis après avoir été arrêté pour avoir prétendument conspiré en vue de violer les sanctions contre son patron, le milliardaire russe Oleg Deripaska, a révélé mardi le ministère américain de la Justice dans un communiqué.

Bonham-Carter, un cousin de l’actrice britannique primée Helena Bonham-Carter, a été libéré sous caution après son arrestation plus tôt mardi à Londres. Il est accusé d’avoir effectué des transactions illégales d’une valeur de plus d’un million de dollars pour financer des propriétés au nom de Deripaska, le magnat de l’aluminium qui a été personnellement sanctionné avec plusieurs autres Russes “oligarques» après que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine plus tôt cette année. Il aurait également tenté de faire entrer à Londres des œuvres d’art achetées par Deripaska dans une maison de vente aux enchères de New York en déformant sa propriété.

“Bonham-Carter a obscurci l’origine du financement pour l’entretien et la gestion des somptueux actifs américains de Deripaska, en violation des sanctions internationales“, a déclaré mardi l’avocat de Manhattan, Damian Williams, dans un communiqué. Il aurait travaillé pour le Russe pendant près de deux décennies, gérant son portefeuille immobilier au Royaume-Uni et en Europe même après que le Bureau américain de contrôle des avoirs étrangers ait qualifié Deripaska de “National désigné spécial» avec qui il était interdit de faire affaire.

Lire la suite L’enthousiasme de l’UE pour les sanctions contre Moscou diminue – État membre

Les autorités ont inculpé Bonham-Carter de trois chefs d’accusation, chacun passible d’une peine maximale de 20 ans : complot pour échapper aux sanctions américaines, violation de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux et fraude électronique. L’enquête a été menée avec “une aide substantielle» de la National Crime Agency du Royaume-Uni sur une période de six mois, au cours de laquelle les comptes bancaires de Bonham-Carter ont été gelés sous le soupçon que certaines des propriétés et des entreprises dans lesquelles il avait investi appartenaient en fait à Deripaska.

Le milliardaire russe, fondateur du géant de l’aluminium Rusal, a été inculpé le mois dernier aux États-Unis pour violation des sanctions, bien qu’aucune tentative n’ait été faite pour l’extrader. Deripaska a été accusé d’avoir engagé une femme pour vendre son studio de musique californien et d’avoir tenté d’envoyer sa petite amie aux États-Unis pour donner naissance à son enfant.

Le président américain de l’époque, Barack Obama, a déclaré une urgence nationale en 2014 lui permettant de bloquer la propriété de toute personne déterminée à être “responsables ou complices d’actions ou de politiques qui menaçaient la sécurité, la souveraineté ou l’intégrité territoriale de l’Ukraine, ou qui assistent, parrainent ou soutiennent matériellement des individus ou des entités se livrant à de telles activités» – donnant à Washington un large filet à jeter pour sanctionner les cibles russes.