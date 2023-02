Les États-Unis cherchent à expulser les mercenaires russes du Soudan et de la Libye

LE CAIRE (AP) – Les États-Unis ont intensifié la pression sur les alliés du Moyen-Orient pour expulser le groupe Wagner, un entrepreneur militaire étroitement lié au président russe, de la Libye et du Soudan frappés par le chaos où il s’est développé ces dernières années, ont déclaré des responsables régionaux à The Presse associée.

L’effort américain décrit par les responsables intervient alors que l’administration Biden fait une large poussée contre les mercenaires. Les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions au groupe Wagner ces derniers mois en raison de son rôle croissant dans la guerre de la Russie en Ukraine.

Le groupe appartient à l’oligarque russe Yevgeny Prigozhin, un proche allié du président russe Vladimir Poutine. Le Pentagone l’a décrit comme un substitut du ministère russe de la Défense. Le Kremlin nie tout lien.

L’administration Biden travaille depuis des mois avec les puissances régionales, l’Égypte et les Émirats arabes unis, pour faire pression sur les chefs militaires du Soudan et de la Libye afin qu’ils mettent fin à leurs liens avec le groupe, selon plus d’une douzaine de responsables libyens, soudanais et égyptiens. Ils ont demandé l’anonymat pour s’exprimer librement et parce qu’ils n’étaient pas autorisés à discuter de la question avec les médias.

“Wagner les obsède (les responsables américains)”, a déclaré un haut responsable du gouvernement égyptien ayant une connaissance directe des pourparlers. “C’est au sommet de chaque réunion.”

Le groupe n’annonce pas ses opérations, mais sa présence est connue par des rapports sur le terrain et d’autres preuves. Au Soudan, il était à l’origine associé à l’ancien homme fort Omar el-Béchir et travaille désormais avec les chefs militaires qui l’ont remplacé. En Libye, il est associé au commandant militaire basé dans l’est de la Libye, Khalifa Hifter.

Wagner a déployé des milliers d’agents dans des pays d’Afrique et du Moyen-Orient, dont le Mali, la Libye, le Soudan, la République centrafricaine et la Syrie. Son objectif en Afrique, selon les analystes, est de soutenir les intérêts de la Russie dans un contexte d’intérêt mondial croissant pour ce continent riche en ressources. Des experts des droits travaillant avec les États-Unis le 31 janvier ont accusé le groupe d’avoir commis de possibles crimes de guerre et crimes contre l’humanité au Mali, où il combat aux côtés des forces gouvernementales.

“Wagner a tendance à cibler les pays dont les ressources naturelles peuvent être utilisées pour les objectifs de Moscou – les mines d’or au Soudan, par exemple, où l’or qui en résulte peut être vendu de manière à contourner les sanctions occidentales”, a déclaré Catrina Doxsee, experte de Wagner au Centre d’études stratégiques et internationales basé à Washington.

Prigozhin n’a pas répondu à une demande de commentaire envoyée au service de presse du groupe Concord, dont il est propriétaire.

Le rôle du groupe en Libye et au Soudan a été au cœur des récents pourparlers entre le directeur de la CIA, William Burns, et des responsables égyptiens et libyens en janvier. Le secrétaire d’État Antony Blinken a également discuté du groupe avec le président Abdel Fattah el-Sissi lors d’un voyage au Caire fin janvier, ont indiqué des responsables égyptiens. Quelques semaines après les visites, Burns a reconnu dans un discours prononcé jeudi à l’Université de Georgetown à Washington DC, qu’après un récent voyage en Afrique, il était préoccupé par l’influence croissante de Wagner sur le continent.

“C’est un développement profondément malsain et nous travaillons très dur pour le contrer”, a déclaré Burns.

Burns et Blinken ont appelé le gouvernement d’el-Sissi à aider à convaincre les généraux au pouvoir au Soudan et Hifter en Libye de mettre fin à leurs relations avec les Wagner, a déclaré un responsable égyptien informé des pourparlers.

Le groupe et son fondateur sont sous sanctions américaines depuis 2017, et l’administration Biden a annoncé en décembre de nouvelles restrictions à l’exportation pour restreindre son accès à la technologie et aux fournitures, le désignant comme une “organisation criminelle transnationale importante”.

SOUDAN

Les dirigeants soudanais ont reçu des messages américains répétés sur l’influence croissante de Wagner ces derniers mois, via l’Égypte et les États du Golfe, a déclaré un haut responsable soudanais.

Abbas Kamel, le directeur de l’agence égyptienne de la direction du renseignement, a fait part des préoccupations occidentales lors de pourparlers à Khartoum le mois dernier avec le chef du conseil souverain au pouvoir au Soudan, le général Abdel-Fattah Burhan, a déclaré le responsable. Kamel a exhorté Burhan à trouver un moyen de remédier à “l’utilisation du Soudan comme base” par Wagner pour des opérations dans des pays voisins tels que la République centrafricaine, a déclaré le responsable.

Wagner a commencé à opérer au Soudan en 2017, fournissant une formation militaire aux services de renseignement et aux forces spéciales, ainsi qu’au groupe paramilitaire connu sous le nom de Forces de soutien rapide, selon des responsables soudanais et des documents partagés avec l’Associated Press.

Le RSF, issu des redoutées milices Janjaweed, est dirigé par le puissant général Mohammed Hamdan Dagalo, qui entretient des liens étroits avec les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. Dagalo a envoyé des troupes pour combattre aux côtés de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite dans la longue guerre civile au Yémen.

Les mercenaires de Wagner n’opèrent pas dans un rôle de combat au Soudan, ont déclaré des responsables. Le groupe, qui compte des dizaines d’agents dans le pays, assure une formation militaire et de renseignement, ainsi que la surveillance et la protection des sites et des hauts responsables.

Les chefs militaires soudanais semblent avoir donné à Wagner le contrôle des mines d’or en retour. Les documents montrent que le groupe a obtenu des droits miniers par le biais de sociétés écrans liées à la puissante armée soudanaise et aux RSF. Ses activités sont concentrées dans les zones riches en or contrôlées par les RSF au Darfour, au Nil Bleu et dans d’autres provinces, selon des responsables.

Deux sociétés ont été sanctionnées par le département américain du Trésor pour avoir servi de façade aux activités minières de Wagner : Meroe Gold, une société minière d’or soudanaise, et son propriétaire, la société russe M Invest. Prigozhin possède ou contrôle les deux, selon le Trésor. Malgré les sanctions, Meroe Gold opère toujours à travers le Soudan.

Les mercenaires russes ont aidé la force paramilitaire à consolider son influence non seulement dans les régions reculées du pays, mais aussi dans la capitale Khartoum, où elle aide à gérer des pages de médias sociaux pro-RSF.

Le camp principal des mercenaires de Wagner se trouve dans le village contesté d’Am Dafok, à la frontière entre la République centrafricaine et le Soudan, selon l’Association du barreau du Darfour, un groupe juridique qui se concentre sur les droits de l’homme.

“Personne ne peut approcher de leurs zones”, a déclaré Gibreel Hassabu, avocat et membre de l’association.

LIBYE

En Libye, Burns s’est entretenu à Tripoli avec le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah, chef de l’un des deux gouvernements rivaux de la Libye.

Le directeur de la CIA a également rencontré Hifter dans l’est de la Libye, selon des responsables des forces de Hifter. Un responsable informé de la réunion dans le complexe militaire d’al-Rajma, le siège du commandement de Hifter juste à l’extérieur de Benghazi, a déclaré que Wagner était le principal sujet abordé.

Des experts de l’ONU ont déclaré que des mercenaires Wagner étaient déployés en Libye depuis 2018, aidant les forces de Hifter dans leur lutte contre les militants islamistes dans l’est de la Libye. Le groupe a également été impliqué dans son offensive ratée sur Tripoli en avril 2019.

Le Commandement américain pour l’Afrique, AFRICOM, a estimé que quelque 2 000 mercenaires wagnériens se trouvaient en Libye entre juillet et septembre 2020, avant un cessez-le-feu. Les mercenaires étaient équipés de véhicules blindés, de systèmes de défense aérienne, d’avions de chasse et d’autres équipements, qui ont été fournis par la Russie, selon l’évaluation de l’AFRICOM. Le rapport indique également que le groupe Wagner semble recevoir de l’argent des Émirats arabes unis, l’un des principaux bailleurs de fonds étrangers de Hifter.

Depuis le cessez-le-feu de 2020, les activités de Wagner se sont concentrées sur les installations pétrolières dans le centre de la Libye, et ils ont continué à fournir une formation militaire aux forces Hifter, ont déclaré des responsables libyens. On ne sait pas combien de mercenaires Wagner sont encore en Libye.

Des responsables américains ont exigé que les mercenaires soient retirés des installations pétrolières, a déclaré un autre responsable libyen.

Hifter n’a offert aucun engagement, mais a demandé des assurances que la Turquie et les milices libyennes qu’elle soutenait dans l’ouest de la Libye ne lanceraient pas d’attaque contre ses forces dans la ville côtière de Syrte et dans d’autres régions du centre de la Libye.

L’Égypte, qui entretient des liens étroits avec Hifter, a exigé que Wagner ne soit pas stationné près de ses frontières.

Il n’y a pas encore de preuve que la pression de l’administration Biden ait donné des résultats au Soudan ou en Libye, ont déclaré des observateurs.

Doxsee, l’expert, a déclaré que les États-Unis et leurs alliés devraient résister à la promotion de récits selon lesquels “la Russie est mauvaise et ce que nous avons à offrir est bon” et se concentrer plutôt sur l’offre de meilleures alternatives à Wagner.

« Au bout du compte, Wagner est une entreprise. Si vous pouvez réduire les bénéfices et réduire l’analyse de rentabilisation de l’utilisation de Wagner, c’est ce qui en fera un cas moins attrayant », a-t-elle déclaré.

L’écrivain AP Nomaan Merchant a contribué à ce rapport depuis Washington DC

Samy Magdy, Associated Press