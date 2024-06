Washington serait sur le point de changer de position après que Moscou et Pékin auraient repoussé les propositions de non-prolifération.

Les États-Unis s’apprêtent à annoncer vendredi des changements à leur politique en matière d’armes nucléaires, a déclaré un haut responsable du gouvernement au média Semafor.

Washington s’apprête à adopter une « une approche plus compétitive » soi-disant après que la Russie et la Chine aient ignoré ses appels à des négociations sur la non-prolifération et le contrôle des armements, a indiqué la source. Washington veut montrer à Moscou et à Pékin qu’ils « seront confrontés à un environnement de sécurité dégradé s’ils continuent à refuser de s’engager. »

Le responsable a révélé peu de détails sur les changements, déclarant seulement que le développement d’une nouvelle version d’une bombe nucléaire à gravité faisait partie de la stratégie américaine. Washington souhaite également que ses principaux alliés disposent de meilleures capacités de frappe à longue portée et de surveillance.

Une partie de la planification est réalisée dans l’espoir que le président américain Joe Biden remportera un second mandat et devra faire face à l’expiration en 2026 du traité New START, le dernier accord bilatéral contraignant limitant les stocks nucléaires américains et russes. . L’année dernière, la Russie a officiellement suspendu sa participation au New START en invoquant la politique hostile des États-Unis, mais s’est engagée à respecter ses termes fondamentaux qui plafonnent les armes nucléaires et leurs vecteurs.















L’annonce officielle sera faite par Pranay Vaddi du Conseil national de sécurité, selon le rapport.

Semafor est une société médiatique lancée en 2022 par l’ancien chroniqueur médiatique du New York Times Ben Smith et l’ancien PDG de Bloomberg Media Justin Smith.

Moscou a accusé les États-Unis de saper délibérément le système de traités de l’ère soviétique sur le contrôle et la réduction des armements stratégiques. Le processus a débuté sous le président George W. Bush, qui a levé en 2002 l’interdiction de développer des systèmes nationaux de missiles anti-balistiques. Son administration affirmait que le Traité ABM de 1972 empêchait les États-Unis de se défendre contre « Etats voyous. »

Les tensions devraient encore s’intensifier une fois que le projet soutenu par les États-Unis visant à armer l’Ukraine d’avions de combat F-16 sera mis en œuvre. La plate-forme développée par les États-Unis est capable de déployer des bombes nucléaires américaines à gravité. Washington conserve certaines de ces armes dans des pays non nucléaires de l’OTAN, notamment la Belgique, qui s’est engagée à fournir certains de ces avions à Kiev. Les responsables russes ont fait valoir que chaque F-16 exploité par l’Ukraine devrait être considéré comme potentiellement doté de l’arme nucléaire.

Au milieu du conflit ukrainien, Moscou a lancé un programme similaire au mécanisme de partage nucléaire de l’OTAN en déplaçant une partie de son arsenal nucléaire vers la Biélorussie, alliée et voisine. Le mois dernier, les deux pays ont annoncé des exercices militaires visant à confirmer la capacité de leurs armées respectives à déployer des armes nucléaires non stratégiques.