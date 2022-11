MANILLE, Philippines (AP) – Les États-Unis cherchent à étendre leur présence militaire aux Philippines dans le cadre d’un pacte de défense de 2014, ont déclaré des responsables américains et philippins, l’une des initiatives qui seront discutées lors de la visite du vice-président Kamala Harris qui se concentre sur la défense de son allié conventionnel face aux vastes revendications territoriales de la Chine.

Harris s’entretiendra lundi avec le président Ferdinand Jr. et d’autres responsables lors d’une visite de deux jours qui comprendra un voyage dans la province occidentale de Palawan face à la mer de Chine méridionale contestée, que Pékin revendique pratiquement dans son intégralité.

On s’attendait à ce qu’elle réaffirme l’engagement des États-Unis à défendre les Philippines en vertu du traité de défense mutuelle de 1951 au cas où les forces, les navires et les avions philippins seraient attaqués dans les eaux contestées.

“Les États-Unis et les Philippines sont solidaires en tant qu’amis, partenaires et alliés”, a déclaré un communiqué publié par les assistants de Harris. “Maintenant et toujours, l’engagement des États-Unis dans la défense des Philippines est à toute épreuve.”

Une série d’aides et de projets américains seraient également lancés par Harris pour aider les Philippines à faire face au changement climatique et aux pénuries énergétiques et alimentaires imminentes.

Les Philippines, une ancienne colonie américaine, abritaient autrefois l’une des plus grandes bases de la marine et de l’armée de l’air américaines en dehors du continent américain. Les bases ont été fermées au début des années 1990, après que le Sénat philippin a rejeté une prolongation, mais les forces américaines sont revenues pour des exercices de combat à grande échelle avec les troupes philippines dans le cadre d’un accord de 1999 sur les forces en visite.

En 2014, les alliés de longue date ont signé l’accord de coopération renforcée en matière de défense, qui permet à un plus grand nombre de forces américaines de rester en groupes rotatifs dans le camp militaire philippin, où elles pourraient construire des entrepôts, des logements, des installations d’entraînement conjointes et stocker du matériel de combat, à l’exception des armes nucléaires. . Les Philippines pourraient reprendre ces bâtiments et installations lorsque les Américains partiraient.

Après la signature de l’accord, les Américains ont lancé des projets de construction dans cinq camps et zones philippins, y compris dans le sud du pays, où les forces antiterroristes américaines ont aidé à former et à fournir des renseignements à leurs homologues philippins pendant des années. De nombreux projets ont été retardés par des problèmes juridiques et d’autres problèmes, ont déclaré des responsables de la défense philippine.

Un grand nombre de forces américaines sont restées dans des camps locaux dans le sud de la ville de Zamboanga et dans les provinces périphériques au plus fort des menaces posées par les militants musulmans, qui se sont atténuées ces dernières années. Plus de 100 militaires américains restent actuellement à Zamboanga et dans trois provinces du sud, a déclaré un responsable militaire philippin à l’Associated Press.

Un responsable américain a déclaré aux journalistes que de nouveaux domaines avaient été identifiés et seraient développés pour étendre la coopération et la formation conjointes en matière de sécurité. Il n’a pas fourni de détails, y compris le type d’installations militaires, les emplacements et le nombre de militaires américains à déployer sur ces sites, affirmant que les projets devraient être finalisés avec les Philippines.

Le chef d’état-major philippin, le lieutenant-général Bartolome Bacarro, a déclaré aux journalistes la semaine dernière que les États-Unis souhaitaient construire des installations militaires dans cinq autres régions du nord des Philippines.

Deux des nouvelles zones proposées par les Américains se trouvaient dans le nord de la province de Cagayan, a déclaré Bacarro. Cagayan se trouve de l’autre côté du détroit de Taïwan et pourrait servir d’avant-poste crucial au cas où les tensions s’aggraveraient entre la Chine et l’île autonome que Pékin revendique comme la sienne.

Les autres sites proposés incluaient les provinces de Palawan et de Zambales, a-t-il dit. Ils font tous deux face à la mer de Chine méridionale et permettraient à une présence militaire américaine plus près des eaux contestées de soutenir les forces philippines.

La Constitution philippine interdit la présence de troupes étrangères dans le pays sauf lorsqu’elles sont couvertes par des traités ou des accords. Il est également interdit aux forces étrangères de s’engager dans des combats locaux.

Mardi, Harris doit se rendre à Palawan pour rencontrer des pêcheurs, des villageois, des responsables et les garde-côtes. Une fois là-bas, elle sera la plus haute dirigeante américaine à visiter l’île frontalière à l’avant-garde des différends territoriaux de longue date impliquant la Chine, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Brunei et Taïwan.

La garde côtière philippine a déclaré qu’elle accueillerait Harris à bord de l’un de ses plus grands navires de patrouille, le BRP Teresa Magbanua, à Palawan, où elle doit prononcer un discours, selon le porte-parole de la garde côtière, le commodore Armand Balilo.

Harris soulignera l’importance du droit international, du commerce sans entrave et de la liberté de navigation dans la mer de Chine méridionale, selon la responsable américaine, qui a déclaré qu’elle confirmerait une décision de 2016 d’un tribunal international qui a invalidé les vastes revendications territoriales de la Chine dans le sud de la Chine. Mer sur des terrains historiques.

La Chine a rejeté la décision d’un tribunal arbitral mis en place à La Haye en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer après que le gouvernement philippin se soit plaint en 2013 des actions de plus en plus agressives de la Chine dans les eaux contestées. Pékin n’a pas participé à l’arbitrage.

