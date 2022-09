Les États-Unis changent les noms des lieux avec un terme raciste pour les femmes autochtones

CHEYENNE, Wyo. (AP) – Le gouvernement américain a rejoint une station de ski et d’autres qui ont cessé d’utiliser un terme raciste pour une femme amérindienne en renommant des centaines de pics, lacs, ruisseaux et autres caractéristiques géographiques sur les terres fédérales de l’Ouest et autre part.

Les nouveaux noms de près de 650 lieux portant le mot offensant « squaw » incluent les termes banals (Echo Peak, Texas) particuliers (No Name Island, Maine) et autochtones (Nammi’I Naokwaide, Idaho) dont la signification en un coup d’œil échappera à ceux qui ne sont pas familiers. avec les langues autochtones.

Nammi’I Naokwaide, situé sur les terres traditionnelles des tribus Shoshone et Bannock dans le sud de l’Idaho, signifie « Young Sister Creek ». Les tribus ont proposé le nouveau nom.

« Je ressens une profonde obligation d’utiliser ma plateforme pour faire en sorte que nos terres et nos eaux publiques soient accessibles et accueillantes. Cela commence par la suppression des noms racistes et désobligeants qui ornent les sites fédéraux depuis trop longtemps », a déclaré la secrétaire à l’Intérieur Deb Haaland dans un communiqué.

Les changements annoncés jeudi ont couronné un processus de près d’un an qui a commencé après que Haaland, le premier Amérindien à diriger une agence du Cabinet, a pris ses fonctions en 2021. Haaland est originaire de Laguna Pueblo au Nouveau-Mexique.

Haaland en novembre a déclaré le terme péjoratif et a ordonné aux membres du Board on Geographic Names, le panel du ministère de l’Intérieur qui supervise la dénomination uniforme des lieux aux États-Unis, et d’autres de proposer des alternatives.

Haaland a quant à lui créé un panel qui recueillera les suggestions du public sur la modification d’autres lieux nommés avec des termes péjoratifs.

D’autres endroits renommés incluent le col Mestaa’ėhehe du Colorado (prononcé «mess-taw-HAY») près de la montagne Mestaa’ėhehe à environ 30 miles (48 kilomètres) à l’ouest de Denver. Le nouveau nom rend hommage à une traductrice influente, Owl Woman, qui a servi d’intermédiaire entre les Amérindiens et les commerçants et soldats blancs dans ce qui est aujourd’hui le sud du Colorado.

Le Conseil des noms géographiques a approuvé le changement de nom de la montagne en décembre.

Alors que le terme offensant en question, identifié comme “sq___” par le ministère de l’Intérieur jeudi, n’a rencontré un large mépris aux États-Unis qu’assez récemment, le changement de noms de lieux en réponse à l’élargissement de l’opposition au racisme a un précédent de longue date.

Le ministère a ordonné le changement de nom des lieux portant un terme péjoratif pour les Noirs en 1962 et ceux portant un terme péjoratif pour les Japonais en 1974.

Dans certains cas, le secteur privé a pris l’initiative de changer le terme offensant pour les femmes autochtones. L’année dernière, une station de ski californienne a changé son nom pour Palisades Tahoe.

Un domaine skiable du Maine s’est également engagé en 2021 à changer de nom, deux décennies après que cet État ait supprimé les insultes des noms de communautés et de points de repère, bien qu’il ne l’ait pas encore fait.

Le terme est originaire de la langue algonquine et a peut-être autrefois simplement signifié « femme ». Mais au fil du temps, le mot s’est transformé en un terme misogyne et raciste pour dénigrer les femmes autochtones, disent les experts.

La Californie, quant à elle, a pris ses propres mesures pour supprimer le mot des noms de lieux. La législature de l’État en août a adopté un projet de loi qui supprimerait le mot de plus de 100 endroits à partir de 2025.

Le gouverneur démocrate Gavin Newsom a jusqu’à fin septembre pour décider de signer ou non le projet de loi.

Adam Beam de Sacramento, en Californie, a contribué à ce rapport.

Mead Gruver, Associated Press