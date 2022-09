Les États-Unis changent d’orientation vers la résidence à long terme pour davantage d’Afghans

SAN DIEGO (AP) – L’administration Biden a déclaré jeudi qu’elle supprimait progressivement un programme qui visait à donner aux Afghans à risque un chemin plus rapide vers les États-Unis grâce à l’aide humanitaire, mais a été critiquée pour ses barrières bureaucratiques et pour avoir finalement laissé la vie des gens en situation légale. limbo.

Au lieu de cela, à partir du 1er octobre, le gouvernement américain a déclaré qu’il se concentrerait sur le renforcement des efforts pour aider davantage d’Afghans à obtenir la résidence permanente aux États-Unis plutôt que sur le statut juridique temporaire de la libération conditionnelle humanitaire, qui leur permettait de rester dans le pays pendant seulement deux ans.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que l’administration adoptait un “nouveau modèle” pour les Afghans voyageant “directement vers les communautés où ils se rendront” au lieu de faire une escale ailleurs dans le pays, ce qui était nécessaire pour obtenir une libération conditionnelle humanitaire.

« C’est important pour nous. Cela a été une priorité. Et c’est ainsi que nous allons faire en sorte que le processus fonctionne un peu mieux », a-t-elle déclaré.

Depuis l’évacuation chaotique des Afghans à la suite du retrait des troupes américaines d’Afghanistan en août 2021, quelque 86 000 Afghans sont arrivés aux États-Unis – presque tous à travers le processus de libération conditionnelle humanitaire, ce qui a laissé leur avenir incertain.

Des milliers d’autres restent en Afghanistan et leurs vies sont en danger pour avoir aidé les troupes américaines. Certains ont été tués, disent les avocats.

D’autres se sont rendus au Pakistan voisin, mais ont été bloqués par l’arriéré de traitement des visas d’immigrant spéciaux pour les Afghans qui ont soutenu le gouvernement américain pendant la guerre là-bas. Près de 75 000 visas de ce type sont toujours en attente.

La libération conditionnelle humanitaire était à l’origine destinée à être un moyen rapide de retirer les Afghans qui n’ont pas pu partir lors de l’évacuation par l’armée américaine il y a un an. Mais il a échoué, ont déclaré les avocats. Les services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis ont eu du mal à faire face à l’afflux de candidats et à traiter l’arriéré croissant.

Depuis juillet 2021, le gouvernement américain a reçu près de 50 000 demandes de libération conditionnelle humanitaire. Mais l’agence a jugé moins de 10 000, niant environ 95% d’entre eux.

«Beaucoup trop de nos alliés restent en danger et beaucoup trop de familles restent séparées par des obstacles bureaucratiques», a déclaré Krish O’Mara Vignarajah, chef du Service luthérien de l’immigration et des réfugiés, une agence de réinstallation des réfugiés, dans un communiqué.

Jean-Pierre a déclaré que le gouvernement s’efforçait d’accélérer les choses afin que les Afghans laissés pour compte puissent sortir rapidement.

“Nous savons que nombre de nos alliés et Afghans restent menacés dans le pays”, a-t-elle déclaré.

Selon le nouveau modèle, baptisé « Operation Enduring Welcome », les Afghans doivent avoir des membres de leur famille immédiate aux États-Unis ou avoir travaillé pour le gouvernement américain en Afghanistan ou être identifiés comme faisant partie des candidats les plus vulnérables au programme américain pour les réfugiés.

L’administration a déclaré que le fait de fournir à davantage d’Afghans la résidence permanente leur permettra de recommencer plus facilement leur vie aux États-Unis et de participer à leurs nouvelles communautés.

__

L’écrivain de l’Associated Press Chris Megerian à Washington a contribué à ce rapport.

Julie Watson, l’Associated Press