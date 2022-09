NEW YORK (AP) – Les Américains se souviennent du 11 septembre avec des moments de silence, des lectures des noms des victimes, du travail bénévole et d’autres hommages 21 ans après l’attaque terroriste la plus meurtrière sur le sol américain.

Les proches des victimes et les dignitaires se réuniront dimanche sur les lieux où les avions détournés se sont écrasés le 11 septembre 2001 – le World Trade Center à New York, le Pentagone et un champ en Pennsylvanie.

D’autres communautés à travers le pays marquent la journée avec des veillées aux chandelles, des services interreligieux et d’autres commémorations. Certains Américains se joignent à des projets de bénévolat lors d’une journée reconnue par le gouvernement fédéral à la fois comme la Journée des patriotes et comme une Journée nationale du service et du souvenir.

Les célébrations font suite à un anniversaire marquant l’année dernière. Cela s’est produit des semaines après la fin chaotique et humiliante de la guerre en Afghanistan lancée par les États-Unis en réponse aux attaques.

Mais si ce 11 septembre est peut-être moins un point d’inflexion, il reste un point de réflexion sur l’attaque qui a tué près de 3 000 personnes, déclenché une « guerre contre le terrorisme » américaine dans le monde entier et reconfiguré la politique de sécurité nationale.

Cela a également suscité – pendant un certain temps – un sentiment de fierté nationale et d’unité pour beaucoup, tout en soumettant les Américains musulmans à des années de suspicion et de sectarisme et engendrant un débat sur l’équilibre entre la sécurité et les libertés civiles. De manière à la fois subtile et simple, les conséquences du 11 septembre se répercutent sur la politique et la vie publique américaines à ce jour.

Et les attentats ont jeté une ombre sur la vie personnelle de milliers de personnes qui ont survécu, répondu ou perdu des êtres chers, des amis et des collègues.

Plus de 70 des collègues de Sekou Siby ont péri à Windows on the World, le restaurant situé au sommet de la tour nord du centre commercial. Siby devait travailler ce matin-là jusqu’à ce qu’un autre cuisinier lui demande de changer d’équipe.

Siby n’a plus jamais repris de travail dans un restaurant; cela aurait rappelé trop de souvenirs. L’immigrant ivoirien s’est débattu pour comprendre une telle horreur dans un pays où il était venu chercher une vie meilleure.

Il a eu du mal à nouer le type d’amitiés proches et familiales que lui et ses collègues de Windows on the World avaient partagées. C’était trop douloureux, avait-il appris, de s’attacher aux gens quand “vous n’avez aucun contrôle sur ce qui va leur arriver ensuite”.

“Chaque 9/11 est un rappel de ce que j’ai perdu et que je ne pourrai jamais récupérer”, déclare Siby, qui est maintenant président et chef de la direction de ROC United. Le groupe de défense des travailleurs de la restauration a évolué à partir d’un centre de secours pour les travailleurs de Windows on the World qui ont perdu leur emploi lors de la chute des tours jumelles.

Dimanche, le président Joe Biden prévoit de prendre la parole et de déposer une gerbe au Pentagone, tandis que la première dame Jill Biden doit prendre la parole à Shanksville, en Pennsylvanie, où l’un des avions détournés s’est écrasé après que des passagers et des membres d’équipage ont tenté de prendre d’assaut le cockpit alors que les pirates de l’air se sont dirigés vers Washington. Les conspirateurs d’Al-Qaida avaient pris le contrôle des jets pour les utiliser comme missiles remplis de passagers.

La vice-présidente Kamala Harris et son mari Doug Emhoff doivent se rendre au Mémorial national du 11 septembre à New York, mais par tradition, aucune personnalité politique ne prend la parole lors de la cérémonie de Ground Zero. Il se concentre plutôt sur les proches des victimes lisant à haute voix les noms des morts.

Les lecteurs ajoutent souvent des remarques personnelles qui forment un alliage de sentiments américains à propos du 11 septembre – chagrin, colère, ténacité, appréciation des premiers intervenants et de l’armée, appels au patriotisme, espoirs de paix, piques politiques occasionnelles et récit poignant des remises de diplômes. , mariages, naissances et quotidiens que les victimes ont manqués.

Certains proches déplorent également qu’une nation qui s’est unie – dans une certaine mesure – après les attentats se soit depuis éclatée. À tel point que les agences fédérales chargées de l’application de la loi et du renseignement, qui ont été remodelées pour se concentrer sur le terrorisme international après le 11 septembre, considèrent désormais la menace de l’extrémisme violent domestique comme tout aussi urgente.

