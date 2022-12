Les États-Unis célèbrent l’anniversaire de la détention de Paul Whelan en Russie

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden célèbre le quatrième anniversaire de la détention en Russie de l’homme d’affaires américain Paul Whelan, dont le maintien en détention est l’un des principaux irritants des relations en lambeaux entre Washington et Moscou.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré mercredi dans un communiqué que l’obtention de la libération de Whelan demeure une priorité absolue de l’administration.

Les responsables américains avaient espéré inclure Whelan dans un échange de prisonniers plus tôt ce mois-ci au cours duquel ils ont échangé la star détenue de la WNBA Brittney Griner contre un marchand d’armes russe condamné, Viktor Bout. L’administration considère que Whelan, comme Griner, a été détenu à tort.

Blinken a déclaré que Whelan et sa famille “souffraient d’une épreuve insondable” et il a de nouveau condamné la condamnation de l’Américain, qui était basée sur des preuves secrètes, et une peine de 16 ans de prison.

“Sa détention reste inacceptable et nous continuons à faire pression pour sa libération immédiate à chaque occasion”, a déclaré Blinken. “Nos efforts pour obtenir la libération de Paul ne cesseront pas tant qu’il ne sera pas de retour chez lui avec sa famille à laquelle il appartient.”

Whelan, un responsable de la sécurité d’entreprise du Michigan, est emprisonné en Russie pour des accusations d’espionnage que sa famille et le gouvernement américain ont déclarées sans fondement. Les responsables américains ont déclaré que la Russie avait refusé d’envisager d’inclure Whelan dans l’accord Griner, qualifiant cela de décision “un ou aucun”.

“Paul et la famille Whelan ont récemment montré à tout le pays le sens de la générosité d’esprit en célébrant le retour d’un compatriote américain alors que la Russie continue son traitement déplorable de Paul comme monnaie d’échange”, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, Jake Sullivan.

La famille Whelan a soutenu l’échange qui a libéré Griner, mais a exprimé des craintes que Whelan ne soit pas libéré avant des années.

Son frère, David Whelan, a déclaré lors de l’annonce de l’échange: “Je pense que nous réalisons tous que les calculs ne fonctionneront pas pour que Paul rentre à la maison de si tôt, à moins que le gouvernement américain ne soit en mesure de trouver des concessions.”

Paul Whelan, 52 ans, a été condamné en 2020.

The Associated Press