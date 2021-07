Les États-Unis célèbrent alors que la nation sort de la pandémie

Pourtant, les cas ont eu tendance à augmenter ces derniers jours et certains responsables de la santé avertissent que les États-Unis ne devraient pas encore déclarer la victoire sur la pandémie en raison de la variante delta, qui comprend désormais environ un quart des infections parmi des personnes pour la plupart non vaccinées.

Bien que le pays ait fait des progrès significatifs contre la pandémie en raison du déploiement de la vaccination, le week-end du 4 juillet survient également alors que les autorités sanitaires américaines surveillent la propagation de la variante delta de Covid, qui serait plus transmissible que les autres souches plus tôt dans la pandémie.

La Maison Blanche a encouragé les gens à se réunir et à regarder des feux d’artifice pour marquer « l’indépendance » du pays vis-à-vis du virus. Les entreprises et les restaurants rouvrent à travers le pays alors que les restrictions sont assouplies et que les voyages en avion ont brièvement dépassé les niveaux de 2019 au début du week-end férié.

Les Américains sont sur le point de célébrer le 4 juillet après que la pandémie de coronavirus a forcé l’annulation de la plupart des événements l’année dernière, laissant espérer que la vie est sur la voie d’un semblant de normalité alors que les cas et les décès dus à Covid-19 approchent des plus bas records.

Le tsar de Covid de la Maison Blanche, Jeff Zients, a défendu dimanche la prochaine fête du 4 juillet de l’administration Biden et a déclaré que les États-Unis avaient « beaucoup à célébrer », citant que deux Américains adultes sur trois avaient reçu au moins une dose du vaccin.

« Nous sommes beaucoup plus avancés que je ne le pense dans cette lutte contre la pandémie », a déclaré Zients lors d’une interview sur ABC « This Week ».

En fait, l’administration a raté de peu son objectif d’immuniser complètement 160 millions d’Américains et d’avoir 70% des adultes avec au moins une injection d’ici le 4 juillet. Mais près de 156 millions d’Américains sont désormais entièrement vaccinés et plus de 182 millions ont reçu au moins une dose, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Vendredi, le Dr Scott Gottlieb a déclaré à CNBC que la plupart des gens devraient se sentir à l’aise de se rassembler pendant le week-end du jour de l’indépendance, citant des taux de vaccination élevés et de faibles niveaux d’infection virale dans une grande partie du pays.

« La prévalence est très faible dans tout le pays. Vous devez juger en fonction de l’endroit où vous vous trouvez », a déclaré Gottlieb sur « Squawk Box ». « Dans certaines parties du pays où vous voyez la prévalence augmenter … je pense que les gens devraient faire preuve de plus de prudence. »

Selon le CDC, environ 1 000 comtés des États-Unis, principalement situés dans le Sud-Est et le Midwest, ont une couverture vaccinale inférieure à 30 %. Et dans certains pays, les taux de variante delta peuvent atteindre 50 %.

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert du pays en matière de maladies infectieuses, a déclaré dimanche que les habitants des régions à faible taux de vaccination, comme le Mississippi, devraient « faire un effort supplémentaire » et porter un masque même s’ils sont vaccinés.

« Si vous vous mettez dans un environnement dans lequel vous avez un niveau élevé de dynamique virale et un très faible niveau de vaccin, vous voudrez peut-être faire un pas supplémentaire … même si les vaccins eux-mêmes sont très efficaces », a déclaré Fauci lors de une interview sur « Meet the Press » de NBC.

Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna ont été autorisés par la Food and Drug Administration pour une utilisation d’urgence en décembre, suivis du vaccin Johnson & Johnson en février.