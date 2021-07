Les États-Unis calomnient les efforts déployés pour traduire les criminels en justice, selon Pékin, alors que le procureur chinois est accusé d’avoir intimidé des citoyens pour qu’ils reviennent

Le ministère américain de la Justice a inculpé jeudi le ressortissant chinois, identifié comme Tu Lan. L’homme, qui a été procureur au Parquet populaire de Hanyang, est devenu le neuvième accusé dans l’affaire américaine pour une prétendue opération secrète connue sous le nom de « Opération Fox Hunt. »

L’opération, qui aurait été lancée vers 2014, aurait impliqué la surveillance, le harcèlement et le harcèlement de ressortissants chinois vivant aux États-Unis dans le but de les faire retourner en Chine. Le procureur se serait rendu aux États-Unis pour diriger personnellement le « traquer » de certains résidents du pays. Tu Lan est également accusé d’avoir ordonné à un autre « co-conspirateur » de détruire des preuves et d’entraver l’enquête.

« Comme allégué, les accusés, agissant en tant qu’agents de la RPC, ont mené une campagne illégale et clandestine pour harceler et menacer des résidents américains ciblés afin de les forcer à retourner en RPC », a déclaré le procureur américain par intérim Jacquelyn M. Kasulis.

Les agents itinérants non enregistrés d’une puissance étrangère ne sont pas autorisés à se livrer à une surveillance secrète des résidents américains sur le sol américain, et leur conduite illégale sera sanctionnée par la pleine force de la loi américaine.

Pour rapatrier les criminels recherchés, les autorités chinoises auraient dû coopérer avec le gouvernement américain, remplir les documents requis et s’être enregistrées auprès du procureur général, a noté Kasulis.

Vendredi, le ministère chinois des Affaires étrangères a répondu aux accusations, les rejetant comme une tentative de calomnier ses efforts pour rapatrier les criminels. S’exprimant lors d’un point de presse régulier, le porte-parole du ministère, Zhao Lijian, a exhorté les États-Unis à corriger leur « erreurs ».

L’affaire concernant les activités secrètes présumées de la Chine sur le sol américain a été annoncée pour la première fois en octobre dernier. Jusqu’à présent, des accusations ont été portées contre neuf personnes, principalement des ressortissants chinois, ainsi que contre l’enquêteur privé basé à New York et l’ancien sergent de police Michael McMahon.

Ce dernier nie toutes les accusations, son équipe juridique niant qu’il « jamais su que, dans ses actions en tant qu’enquêteur privé engagé, il agissait de quelque manière que ce soit au nom du gouvernement chinois. » Le détective privé avait en fait été « trompé et dupé » de participer au complot présumé d’autres co-conspirateurs, a déclaré à Reuters Lawrence Lustberg, l’avocat de McMahon.

