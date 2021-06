Les États-Unis brouillent les avions de chasse F-22 et déplacent le groupe d’attaque des porte-avions pour se préparer aux jeux de guerre russes avant les pourparlers Biden-Poutine

LES ÉTATS-UNIS ont brouillé des avions de chasse F-22 et déplacé un groupe d’attaque de porte-avions pour faire face aux jeux de guerre russes avant une réunion entre Vladimir Poutine et Joe Biden.

Les deux dirigeants devraient se rencontrer à Genève pour une conversation pour la première fois depuis que Biden a prêté serment en tant que président en janvier.

Un groupe aéronaval américain dirigé par l’USS Vinson opérait à environ 200 milles à l’est d’Hawaï Crédit : Alamy Live News

Les États-Unis ont envoyé des avions de chasse pour répondre aux vols de bombardiers Crédit : Getty

En réponse à la marine russe menant ce que les autorités ont appelé son plus grand exercice dans l’océan Pacifique depuis la fin de la guerre froide, les autorités américaines de la défense ont déclaré dimanche que les États-Unis avaient envoyé des F-22 depuis Hawaï.

L’exercice de la Russie, qui a eu lieu à environ 300-500 miles à l’ouest des côtes hawaïennes, comprenait des navires de surface, des avions anti-sous-marins et des bombardiers à longue portée.

Les États-Unis auraient envoyé les avions de chasse pour répondre aux vols de bombardiers, mais les bombardiers ne sont pas entrés dans la zone d’identification de défense aérienne et n’ont pas été interceptés.

Des responsables américains ont également déclaré qu’un groupe d’attaque de porte-avions américain dirigé par l’USS Vinson opérait à environ 200 milles à l’est d’Hawaï.

Cet exercice était prévu, mais s’est déplacé un peu à proximité d’Hawaï en réponse à l’activité militaire de la Russie.

Biden doit rencontrer Vladimir Poutine mercredi Crédit : Reuters

Les deux dirigeants discuteront de plusieurs enjeux majeurs Crédit : Reuters

Le porte-parole du commandement américain pour l’Indo-Pacifique, le capitaine Mike Fafka, a déclaré que les États-Unis « surveillaient les navires russes » Crédit : Linkedin

« Le US Indo-Pacific Command surveille les navires russes opérant dans les eaux internationales du Pacifique occidental », a déclaré à CBS News le porte-parole du US Indo-Pacific Command, le capitaine Mike Kafka.

« Nous opérons conformément au droit international de la mer et des airs pour garantir que toutes les nations puissent faire de même sans crainte ni contestation et afin de garantir un Indo-Pacifique libre et ouvert. »

Mardi, la Russie a publié des images de sa fusée « Dagger » et de son système de missiles de défense aérienne lancés depuis un croiseur lance-missiles à propulsion nucléaire dans la mer de Barents.

Poutine a ordonné cette année une succession d’exercices militaires à travers les onze fuseaux horaires de la Russie au milieu de la tension la plus élevée entre l’Est et l’Ouest depuis l’effondrement de l’Union soviétique il y a trois décennies.

Dans un autre mouvement destiné à inquiéter les gouvernements occidentaux, la Russie doit organiser un nouveau test de son nouveau missile hypersonique mortel Zircon.

La Russie a publié des images de sa fusée « poignard » Crédit : TV Zvezda

Le Zircon – ou Tsirkon – est un missile de croisière « imparable » à 6 100 mph qui devrait être utilisé par l’armée russe l’année prochaine.

Poutine considère le Mach 8 Zircon mortel comme son arme de choix pour cibler les villes américaines en cas de conflit nucléaire, a-t-on rapporté.

La manœuvre militaire intervient alors que Poutine et Biden sont sur le point de discuter d’une série de questions mercredi.

Les deux hommes devraient parler des inquiétudes des États-Unis concernant les coups de sabre russes à la frontière ukrainienne, l’emprisonnement de l’opposant au Kremlin Alexei Navalny et le soutien de Poutine à l’homme fort biélorusse Alexandre Loukachenko.

Washington a accusé à plusieurs reprises la Russie d’ingérence dans les élections américaines de 2016 et 2020.

Plus tôt cette année, Biden a mis sur liste noire six entreprises technologiques russes pour « avoir mené des tentatives dirigées par le gouvernement russe pour influencer l’élection présidentielle américaine de 2020 et d’autres actes de désinformation et d’ingérence ».

Cependant, Poutine a appelé les États-Unis et la Russie à travailler ensemble pour lutter contre les cyberattaques, déclarant : « C’est notre grand espoir que nous puissions mettre en place ce processus avec nos partenaires américains.