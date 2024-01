Les États-Unis bloqueront-ils la CIJ sur Gaza ? Cela a déjà contrecarré la Cour.

Des manifestants brandissant des drapeaux palestiniens se rassemblent devant la Cour internationale de Justice lors du procès pour génocide contre Israël intenté par l’Afrique du Sud à La Haye, aux Pays-Bas, le 26 janvier 2024. Photo : Nikos Oikonomou/Anadolu via Getty Images

Vendredi, le La Cour internationale de Justice – qui fait partie des Nations Unies – a rendu une décision décision provisoire dans l’affaire initiée par l’Afrique du Sud affirmant qu’Israël « commet un génocide en violation manifeste de la Convention sur le génocide ». Que se passe-t-il maintenant ?

Le tribunal n’a pas pris de décision sur la première demande de l’Afrique du Sud, qui était d’ordonner à Israël de « suspendre immédiatement ses opérations militaires à Gaza et contre Gaza », c’est-à-dire de s’engager dans un cessez-le-feu.

Cependant, la CIJ a exigé qu’Israël prenne des mesures qui, à toutes fins pratiques, l’obligent à cesser son attaque contre Gaza. « Israël doit », a déclaré la CIJ, « prendre toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher la commission de tous les actes entrant dans le champ d’application de l’article II de la présente Convention. [Genocide] Convention, en particulier : a) meurtre de membres du groupe [i.e., Palestinians in Gaza].»

Si l’on en croit l’histoire, les États-Unis vont désormais intervenir pour empêcher toute application de la décision de la CIJ. Bien que cette question soit totalement oubliée aujourd’hui par les Américains – et même à peine remarquée à l’époque – la CIJ a répondu à une plainte du Nicaragua dans les années 1980 en statuant que les États-Unis avaient violé le droit international de nombreuses manières en exploitant les ports du Nicaragua et en soutenant les Contras dans leur tentative de renverser le gouvernement sandiniste du pays.

Cette histoire nous en dit long sur la manière dont les États-Unis perçoivent le droit international : ils le méprisent totalement et le voient uniquement comme un outil qui peut parfois être utilisé contre nos ennemis, mais qui ne peut jamais être autorisé à s’appliquer à nous. ou nos alliés comme Israël.

La Cour internationale de Justice a été créée en 1945 avec la création des Nations Unies. C’est l’un des six organes de l’ONU, dont le plus célèbre (le Conseil de sécurité de l’ONU), le moins célèbre (l’Assemblée générale) et les organes dont personne n’a jamais entendu parler (le Conseil de tutelle).

Article 94 du Charte des Nations Unies explique clairement que si vous faites partie de l’ONU, vous devez obéir aux décisions de la CIJ : « Chaque membre de l’ONU s’engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans toute affaire à laquelle il est partie. »

L’article 94 précise que si un pays ne respecte pas les obligations créées par un arrêt de la CIJ, « l’autre partie peut recourir au Conseil de sécurité, qui peut, s’il le juge nécessaire, faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour donner effet ». au jugement. »

Le Nicaragua a déposé une plainte contre les États-Unis devant la CIJ – appelée « requête » dans la nomenclature de la Cour – en avril 1984.

Au cours du XXe siècle, les États-Unis sont intervenus à plusieurs reprises dans la politique nicaraguayenne pour s’assurer que le gouvernement du pays ne nuise pas aux profits des investisseurs américains. Smedley Butler, un célèbre général des Marines devenu anti-impérialiste, a écrit un jour : « J’ai contribué à purifier le Nicaragua pour le compte de la Maison bancaire internationale des Brown Brothers en 1902-1912 ».

Les États-Unis ont aidé Anastasio Somoza, le fils d’un riche propriétaire de plantation, à prendre le pouvoir au Nicaragua en 1937. Lorsqu’il a été assassiné en 1956, son fils aîné Luis a pris les commandes. Quelques années après la mort de Luis d’une crise cardiaque en 1963, son jeune frère est devenu dictateur.

Tout cela était formidable du point de vue des États-Unis. Mais en 1979, quelque chose d’horrible s’est produit : le dernier Somoza a été renversé lors d’une révolution menée par le mouvement socialiste sandiniste.

En 1981, la nouvelle administration Reagan considérait la destruction des sandinistes comme une priorité absolue. À cette fin, il a financé et organisé les Contras, en grande partie membres de la Garde nationale de l’ancien régime. Les Contras ont combattu l’armée sandiniste tout en massacrant un grand nombre de civils nicaraguayens.

La requête du Nicaragua devant la CIJ affirmait que les États-Unis violaient la Charte des Nations Unies, la Charte de l’Organisation des États américains et, dès 1933, la Convention de Montevideo sur les droits et devoirs des États.

En un mois, la CIJ avait émis des mesures provisoires ordonnant aux États-Unis de cesser d’exploiter les ports nicaraguayens et de respecter la souveraineté du pays.

Les États-Unis ont répondu en ignorant complètement cela. Bientôt, il a annoncé qu’il ne se présenterait même pas au tribunal, déclarant qu’il « n’avait pas l’intention de participer à d’autres procédures liées à cette affaire ».

La CIJ a rendu une décision finale en 1986, estimant que les États-Unis avaient « manqué à leurs obligations en vertu du droit international coutumier » de quatre manières distinctes. Les États-Unis étaient donc « dans l’obligation de cesser immédiatement et de s’abstenir de tous ces actes » et également « dans l’obligation de réparer la République du Nicaragua pour tout préjudice causé au Nicaragua ».

Les États-Unis ont encore ri et ont ignoré cela.

La CIJ ne disposant elle-même d’aucun mécanisme d’application, le Nicaragua n’avait qu’un seul recours : suivre l’article 94 de la Charte des Nations Unies et demander au Conseil de sécurité d’agir.

Mais bien entendu, les États-Unis sont l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité et, à ce titre, peuvent opposer leur veto à tout. C’est exactement ce qu’il a fait avec deux résolutions introduit en 1986 qui rappelait avec optimisme à tous que « selon la Charte des Nations Unies, la Cour internationale de Justice est le principal organe judiciaire des Nations Unies et que chaque Membre s’engage à se conformer à la décision de la Cour ».

Dans les deux cas, il y a eu plusieurs abstentions, mais les États-Unis ont été le seul des 15 membres du Conseil de sécurité à voter non. L’Assemblée générale a ensuite adopté une résolution non contraignante appelant les États-Unis à se conformer à la décision de la CIJ. Il a été adopté par 94 voix contre 3, les seuls pays ayant voté contre étant les États-Unis, le Salvador et Israël. Les États-Unis l’ont ignoré.

Une décision de la CIJ sur la question de savoir si Israël commet un génocide prendra probablement des années. Mais selon la Charte des Nations Unies, Israël doit immédiatement obéir à ses demandes provisoires – tout comme les États-Unis étaient tenus d’obéir aux demandes provisoires de la Cour en 1984.

Si cela se produira, on peut en juger par les paroles du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au début du mois : « Personne ne nous arrêtera – ni La Haye, ni l’Axe du Mal et personne d’autre. »

Par conséquent, l’Afrique du Sud, tout comme le Nicaragua il y a plusieurs décennies, n’aura d’autre recours que de demander au Conseil de sécurité de l’ONU d’agir. Et les États-Unis devront décider s’ils s’assureront à nouveau qu’eux-mêmes et leurs alliés peuvent ignorer et rejeter en toute sécurité le droit international.