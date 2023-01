Les États-Unis battent l’Italie et décrochent le titre inaugural

Le numéro neuf mondial Taylor Fritz a battu l’Italien Matteo Berrettini avec une performance puissante pour diriger les États-Unis vers le titre inaugural de la United Cup par équipes mixtes à Sydney dimanche.

Frances Tiafoe et Jessica Pegula ont toutes deux remporté leurs caoutchoucs en simple pour donner à leur pays une avance de 2-0 dans le meilleur des cinq avec Fritz remportant la victoire en remportant 7-6 (7/4), 7-6 (8/6) .

“C’est incroyable pour l’équipe de gagner cet événement, nous sommes arrivés avec de très grands espoirs”, a déclaré Fritz.

“Vraiment heureux d’être en position de remporter le match. Les émotions lorsque vous gagnez sont incroyables.

“Nous avons eu beaucoup de liens d’équipe cette semaine”, a-t-il ajouté. “Lorsque nous combinons les gars et les filles des États-Unis, nous sommes si loin dans le classement que cela rend l’équipe tellement plus forte.”

Les États-Unis dominants ont écrasé la Pologne dirigée par Iga Swiatek 5-0 pour décider du nouveau tournoi – qui a commencé avec 18 nations jouant des matchs à la ronde à Perth, Brisbane et Sydney – tandis que l’Italie a dominé la Grèce de Stefanos Tsitsipas 4-1.

Fritz a constamment mis la pression sur le service de Berrettini, gagnant quatre balles de break lors de ses deux premiers jeux de service, mais tous ont été sauvés.

Bien que l’Américain soit en charge depuis la ligne de base, il est allé à un bris d’égalité au premier set où il a obtenu deux premières pauses décisives pour avancer 3-0 avant de clôturer le set.

Fritz a de nouveau créé une série de balles de break dans le deuxième set, mais Berrettini s’est accroché et il est de nouveau allé à un tie-break où il a de nouveau prévalu.

La numéro trois mondiale féminine Pegula, qui a fait irruption dans le top 10 en 2022 en remportant le tournoi WTA 1000 Guadalajara, a pris d’assaut la maison 6-4, 6-2 contre Martina Trevisan.

Tiafoe a ensuite franchi le premier set 6-2 contre Lorenzo Musetti avant que l’Italien ne se retire en raison d’une blessure à l’épaule droite.

“Certainement très soulagé, premier match de la journée, premier match de la finale”, a déclaré Pegula.

“Martina joue très bien, c’est une combattante, j’ai l’impression qu’elle s’épanouit dans l’atmosphère avec les fans et son équipe et qu’il est vraiment difficile de battre quelqu’un comme ça.

“Je suis content d’avoir pu jouer assez bien pour remporter la victoire.”

Trevisan a surpris la numéro six mondiale Maria Sakkari lors d’une rencontre captivante de trois heures vendredi, et sa confiance était élevée.

Mais Pegula était également en pleine forme, renversant le numéro un mondial Swiatek pour la première fois en demi-finale.

Elle est sortie en tirant contre Trevisan, prenant une avance de 3-0 après avoir brisé le service d’ouverture de l’Italienne.

Trevisan a montré les qualités de combat qui l’ont aidée à battre Sakkari pour récupérer, convertissant un point de rupture dans le cinquième jeu et tenant le service pour le récupérer à niveau.

Ils ont de nouveau échangé des pauses sur les courts durs rapides avant que Pegula ne bondisse une fois de plus pour décrocher le set sur le service trévisan avec un revers gagnant.

Tout était Pegula dans la seconde alors qu’elle posait le pied au sol, faisant la course 5-0 sans faute.

Mais l’Italienne a refusé d’abandonner et a reculé alors que l’Américaine servait pour le match avant que son retour ne faiblisse.

Tiafoe a repris là où Pegula s’était arrêté, brisant le service de Musetti tôt, sauvant les trois balles de bris auxquelles il était confronté.

L’Italien a de plus en plus touché son épaule droite au fur et à mesure que le set avançait avant de recevoir un traitement et de l’appeler un jour à la fin du set.

“Je pensais que c’était un très haut niveau … évidemment à la fin là-bas, je pouvais voir qu’il se touchait beaucoup l’épaule”, a déclaré Tiafoe.

« Je ne voulais pas gagner de cette façon. J’espère que Lorenzo se sent mieux.”

