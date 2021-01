Les États-Unis ont dépassé samedi 370000 décès de coronavirus un jour après que la nation a battu le record du plus grand nombre de nouveaux cas de COVID-19 en une journée alors que la Californie et le New Jersey ont connu une augmentation massive d’un jour.

Au total, 370 119 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie, selon le Johns Hopkins Medical Center. En outre, il y a eu 310 080 nouveaux cas signalés vendredi, dont 50000 en Californie et 20000 dans le New Jersey, selon le Projet de suivi COVID.

Cela vient du fait qu’il y a eu 23 083 décès liés au COVID-19 déjà enregistrés au cours des huit premiers jours de l’année et que 16 États ont signalé leur plus grand nombre d’hospitalisations au COVID-19 cette semaine, ce qui constitue des signes encore plus troublants pour la flambée post-vacances.

Il y avait à nouveau des records établis vendredi pour la moyenne de sept jours pour les cas, les hospitalisations et les décès, avec des décès grimpant à une moyenne de 2934.

Cette semaine, 16 États ont signalé leur plus grand nombre d’hospitalisations liées au COVID-19. Sur la photo, les patients sont poussés à l’intérieur de la salle d’urgence de l’urgence de l’hôpital LAC USC

L’augmentation des cas de vendredi signifie maintenant que 44 États ont signalé au moins 500 cas de COVID-19 par million de personnes, selon le COVID Tracking Project, illustré ci-dessus

Il y a eu 23083 décès COVID-19 déjà enregistrés au cours des huit premiers jours de l’année, comme illustré dans le graphique mensuel du COVID Tracking Project à l’extrême droite

L’augmentation des cas vendredi signifie maintenant que 44 États ont signalé au moins 500 cas de COVID-19 par million de personnes.

L’État le plus touché depuis l’état de la pandémie est le New Jersey, qui a connu un autre pic vendredi, et a enregistré 2 694 infections par million d’habitants.

Viennent ensuite le Kansas avec 1 889 cas par million d’habitants et l’Arizona avec 1 602 infections par million d’habitants.

L’Arizona a également dépassé sa poussée estivale d’hospitalisations, les patients augmentant à un rythme alarmant.

Mercredi, des experts de la santé ont désigné l’Arizona comme le nouveau point chaud du coronavirus mondial alors que l’épidémie de l’État prenait une autre tournure pour le pire en Arizona.

L’État est maintenant à la tête du pays avec le taux de diagnostic le plus élevé du COVID-19.

Depuis le 31 décembre, un Arizonien sur 111 a été diagnostiqué avec le virus.

La flambée de nouveaux cas vendredi est survenue alors que le Dr Deborah Birx a averti que les États-Unis pourraient avoir leur propre souche mutante de COVID-19, de la même manière que la Grande-Bretagne, car le virus se propage si rapidement.

Vendredi, les États-Unis ont battu le record du plus grand nombre de nouveaux cas de COVID-19 en une journée alors que la Californie et le New Jersey ont connu une poussée massive d’un jour, illustrée deuxième à gauche

Seize États ont enregistré leur plus grand nombre d’hospitalisations cette semaine

Les hospitalisations augmentent à un rythme inquiétant en Arizona et en Californie, en particulier

Birx, qui a annoncé avant Noël qu’elle prendrait sa retraite lorsque Joe Biden prendrait ses fonctions, après avoir été laissée pour compte pour avoir ignoré les directives COVID pendant les vacances, a fait l’analyse lors d’une récente réunion du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche.

Elle a présenté une série de graphiques et de tableaux, ont déclaré des responsables, qui montraient une forte augmentation des cas.

Birx a émis l’hypothèse que cela pourrait être dû au fait qu’une nouvelle variante plus infectieuse du virus circule – de la même manière que la Grande-Bretagne a été secouée par la nouvelle souche B.1.1.7.

Ses inquiétudes ont fait son chemin dans le rapport hebdomadaire envoyé aux gouverneurs des États, qui a été divulgué vendredi.

«Cette poussée automnale / hivernale a été près de deux fois plus rapide que le taux d’augmentation des cas au printemps et en été», indique le rapport.

«Cette accélération suggère qu’il peut y avoir une variante américaine qui a évolué ici, en plus de la variante britannique qui se propage déjà dans nos communautés et pourrait être 50% plus transmissible.

«Une atténuation agressive doit être utilisée pour faire face à un virus plus agressif.

Dans tout le pays, plus de 21,8 millions d’Américains ont été infectés par le coronavirus depuis le début de la pandémie et 368679 décès.