Les États-Unis battent la Russie dans une bataille pour contrôler l’avenir de l’Internet mondial

Les États-Unis ont solidement battu la Russie lors d’une élection pour contrôler un organe des Nations Unies chargé de façonner le développement mondial d’Internet, un concours considéré comme géopolitiquement symbolique au milieu des tensions américano-russes plus larges et une réponse aux craintes d’une censure croissante en ligne par des régimes autoritaires.

Jeudi, les membres de l’Union internationale des télécommunications ont voté pour nommer Doreen Bogdan-Martin, la candidate soutenue par les États-Unis, au poste de secrétaire générale du groupe.

Bogdan-Martin, un vétéran de près de 30 ans de l’UIT né dans le New Jersey, a battu son principal rival Rashid Ismailov en remportant 139 voix sur 172. Ismailov n’a remporté que 25 voix. Bogdan-Martin sera la première femme à diriger l’UIT.

“Humilié et honoré d’être élu @Secrétaire général de l’UIT et reconnaissant de la confiance que les États Membres m’ont témoignée”, a déclaré Bogdan-Martin. tweeté jeudi. “Prêt à diriger une UIT qui inspirera, inclura et innovera, afin que chacun, partout, puisse exploiter la puissance du #numérique pour transformer sa vie.”

Les responsables américains avaient fait campagne en faveur de Bogdan-Martin à l’approche du vote, le décrivant dans certains cas comme un tournant pour l’internet libre et ouvert – des principes de plus en plus contestés par la Russie et la Chine alors que ces pays sévissent. sur les libertés numériques de leurs citoyens.

La semaine dernière, le président Joe Biden a exhorté les États membres de l’ONU à soutenir Bogdan-Martin, affirmant que sa direction de l’UIT contribuera à rendre Internet “inclusif et accessible à tous, en particulier dans les pays en développement”.

L’élection a reflété des divisions idéologiques plus larges sur l’avenir d’Internet, les États-Unis et leurs alliés favorisant un système hautement interconnecté, régi de manière égale au niveau international par les États membres de l’ONU, les entreprises, les groupes de la société civile et les experts techniques.

Une victoire pour la Russie, avaient déclaré des experts politiques, aurait probablement signifié la consolidation du pouvoir sous les gouvernements individuels pour établir des règles et des normes pour les technologies de communication allant des téléphones portables aux satellites et à Internet à l’intérieur de leurs frontières.

Ce changement de pouvoir potentiel a été annoncé dans une déclaration conjointe de la Russie et de la Chine publiée l’année dernière, appelant les deux pays à être davantage représentés à l’UIT et soulignant leur engagement à “préserver le droit souverain des États à réglementer le segment national de l’Internet”.

La large marge de victoire de Bogdan-Martin est un signe que peu de gens soutiennent la vision de la Russie et de la Chine pour Internet, a déclaré l’Information Technology and Innovation Foundation, un groupe américain de défense des technologies.

“Son élection par les États membres de l’UIT montre l’intérêt international à garantir que la technologie et les politiques qui l’entourent autonomisent les individus plutôt que de devenir un outil de contrôle pour des régimes autoritaires”, a déclaré l’ITIF.

Plus tôt cette année, les États-Unis et 55 autres pays ont annoncé leur propre engagement à défendre les droits de l’homme numériques et la libre circulation de l’information en ligne, un haut responsable américain décrivant cet effort comme “un élément clé de la lutte globale entre les gouvernements autoritaires et les démocraties”. .”

Les inquiétudes concernant un « splinternet » émergent – ​​caractérisé par une fracture du monde numérique en espaces démocratiques et antidémocratiques – ont été exacerbées cette année après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Au cours des premières semaines de la guerre, la Russie a bloqué les principaux services de médias sociaux occidentaux, y compris Facebook, et a menacé d’emprisonnement ceux qui partageaient des informations sapant le récit du Kremlin sur le conflit.

En réponse, la demande a augmenté en Russie pour des outils susceptibles d’anonymiser les internautes russes ou de les aider à contourner les blocages imposés par le gouvernement.