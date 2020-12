Los Angeles a été réduite à une ville fantôme à la suite du nouvel ordre de verrouillage de la ville fermant toutes les entreprises essentielles et interdisant les voyages et les rassemblements sociaux, alors que les États-Unis ont enregistré jeudi leur pire bilan quotidien de la pandémie de coronavirus.

Les 4 millions d’habitants de la ville ont reçu l’ordre de rester chez eux à partir de mercredi dans le cadre du nouvel ordre public du maire Eric Garcetti qui reflétait une directive mise en place par les responsables de la santé du comté de Los Angeles la semaine dernière.

Garcetti a exhorté les habitants à « tout annuler », affirmant que personne ne devrait accueillir ou assister à des rassemblements et a averti que ceux qui enfreignaient les règles pourraient potentiellement être arrêtés.

C’est la deuxième fois que Los Angeles est en lock-out depuis l’épidémie initiale de coronavirus plus tôt cette année qui a immobilisé tout le pays.

Jeudi, les rues généralement animées de la ville ont été laissées désertes alors que les habitants se conformaient à l’ordre et se réfugiaient à nouveau chez eux.

À Tarzana, le boulevard Ventura, l’une des principales artères de la ville, était presque vide avec seulement quelques voitures en vue et aucun piéton.

Les centres commerciaux en plein air, y compris le Fairfax Farmers Market – des zones généralement peuplées d’acheteurs de Noël pendant cette période – ressemblaient plutôt à des villes fantômes. L’autoroute 101 à Encino, connue pour ses embouteillages, était également presque vide.

Cela intervient alors que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé plus tôt dans la journée une nouvelle ordonnance de maintien à domicile pour les zones de l’État où moins de 15% des lits des unités de soins intensifs sont disponibles.

La nouvelle ordonnance divise l’État en cinq régions – dont aucune n’atteint actuellement le seuil des nouvelles restrictions – mais quatre, dont le Grand Sacramento, le nord de la Californie, la vallée de San Joaquin et le sud de la Californie, sont en passe d’atteindre ce seuil dans quelques jours. .

La cinquième région, la Bay Area, devrait la rencontrer d’ici le milieu du mois, a déclaré Newsom.

Les mesures brossent un tableau sombre de ce qui va se passer pendant la deuxième étape de la pandémie de coronavirus dans le pays, qui s’annonce déjà plus meurtrière que la première.

Selon le COVID Tracking Project, 2706 décès ont été enregistrés aux États-Unis jeudi, certains États restant à dénombrer, ce qui représente le troisième pire bilan quotidien du pays.

Cela survient un jour après que le pays a enregistré son bilan quotidien le plus élevé de 2 804 décès par virus – ce qui représente un décès toutes les 30 secondes – en hausse considérable par rapport au précédent record de 2603 signalé le 15 avril lors du pic initial de la pandémie.

Le nombre de cas quotidiens et d’hospitalisations a également atteint des sommets sans précédent, avec 210 161 infections confirmées et 100 667 patients actuellement traités pour le virus.

Parmi les personnes hospitalisées, 19 442 sont aux soins intensifs et 6 967 sont sous ventilateurs, selon les données.

Début vendredi, il y avait 14 139 040 cas confirmés dans tout le pays et 276 235 décès, selon un décompte de l’Université Johns Hopkins.

Le CDC a toutefois estimé plus tôt que le nombre d’Américains décédés du virus cette année pourrait en fait atteindre 345000. Ce nombre de morts représente des décès, ou « décès excessifs », qui sont plus élevés que prévu, selon une analyse du New York Times des données du CDC.

Les décès excessifs sont l’écart entre le nombre de décès et le nombre prévu de décès. L’analyse examine tous les décès et pas seulement ceux confirmés comme étant dus au COVID-19.

Entre mars et novembre, les décès excédentaires étaient 41% plus élevés que le bilan officiel du COVID-19. Ils étaient également près de 20% plus élevés que prévu au cours de la même période. Les décès supplémentaires pourraient également être dus à d’autres causes, car les hôpitaux sont débordés de patients COVID.

Au niveau des États, les décès supplémentaires coïncident avec le nombre de décès par COVID-19 qui ont augmenté à divers moments tout au long de l’année. Par exemple, les décès supplémentaires sont actuellement les plus élevés dans le Midwest. Ils étaient les plus élevés dans le nord-est au printemps lorsque New York a été durement touchée par le virus.

Les chiffres record pour les hospitalisations et les nouveaux cas surviennent alors que le CDC a officiellement réduit la période de quarantaine pour les personnes exposées au coronavirus de 14 jours à entre sept et 10 jours et qu’un rapport divulgué à la Maison Blanche a révélé que les États-Unis sont « à risque historique » pour transmission incontrôlée de coronavirus.

Le CDC recommande maintenant que si vous recevez un test négatif, vous pouvez reprendre une activité normale sept jours après votre première exposition. Si vous choisissez de ne pas passer le test, vous pouvez reprendre vos activités quotidiennes après 10 jours.

Le directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, a émis un sombre avertissement disant que le pays était confronté à la perspective d’un système de santé tendu au point de s’effondrer si les tendances actuelles du COVID-19 se poursuivent.

Le virus a maintenant atteint tous les coins du pays – avec 90% de tous les hôpitaux dans des zones désignées comme « zones chaudes » du coronavirus – et continue de se propager sur une trajectoire beaucoup plus raide que toute vague précédente de la pandémie.

« La réalité est que décembre, janvier et février vont être des temps difficiles », a déclaré Redfield lors d’une présentation en direct organisée par la US Chamber of Commerce Foundation. « Je pense en fait que ce sera la période la plus difficile de l’histoire de la santé publique de ce pays. »

Le président élu Joe Biden a fait écho à la sombre prévision lors d’une table ronde avec les travailleurs et les propriétaires de petites entreprises durement touchés par les retombées économiques dévastatrices de la pandémie.

Biden, qui a mis en garde contre un « hiver sombre », a fait la terrible prédiction que 250000 Américains supplémentaires pourraient mourir au cours des deux prochains mois. Il n’a pas fourni de détails pour étayer son évaluation.

Il a également annoncé qu’il demanderait aux Américains de se masquer pendant 100 jours dès qu’il prête serment et a déclaré qu’il avait demandé au Dr Anthony Fauci d’être son conseiller médical en chef sur la pandémie de coronavirus.

« Le premier jour de mon inauguration, je vais demander au public 100 jours pour masquer – juste 100 jours pour masquer. Pas pour toujours », a déclaré Biden jeudi à Jake Tapper de CNN.

«Et je pense que nous verrons une réduction significative» des cas de COVID lorsque cela se produira, a-t-il déclaré.

Le jour de l’inauguration est le 20 janvier. Biden a poussé les Américains à porter des couvre-chefs, suggérant même qu’il pourrait faire un mandat national pour lutter contre la maladie.

Biden a également rejoint trois de ses prédécesseurs présidentiels pour dire qu’il serait « heureux » de prendre un vaccin COVID une fois que Fauci aura déclaré qu’il était sûr de le faire et qu’il le prendrait publiquement pour lui démontrer sa confiance.

«Les gens ont perdu confiance en la capacité du vaccin à fonctionner. Déjà, les chiffres sont extrêmement bas, et ce que font le président et le vice-président importe », a-t-il déclaré.

Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama ont déclaré mercredi qu’ils recevraient publiquement le vaccin contre le coronavirus afin de démontrer son innocuité et son efficacité.

« Je pense que mes trois prédécesseurs ont établi le modèle de ce qu’il faut faire, en disant, une fois que cela est déclaré sûr … alors évidemment nous le prenons et il est important de communiquer avec le peuple américain », a déclaré Biden.

Il existe maintenant au moins trois vaccins COVID possibles montrant de forts signes d’efficacité.

Et la Food and Drug Administration a prévu une réunion le 10 décembre pour discuter de la demande d’autorisation d’utilisation d’urgence de Pfizer.

Cependant, un rapport du Wall Street Journal publié jeudi a révélé que Pfizer et son partenaire BioNTech ne pourraient expédier que la moitié des doses de son vaccin contre le coronavirus comme il l’avait promis d’ici la fin de l’année, réduisant ainsi son déploiement mondial prévu de 100 millions à 50 millions de doses.

Les entreprises ont dû revenir sur leur plan en raison du ralentissement de leur chaîne d’approvisionnement, ont indiqué des sources.

«La mise à l’échelle de la chaîne d’approvisionnement en matières premières a pris plus de temps que prévu», a déclaré une porte-parole de l’entreprise au WSJ.

«Et il est important de souligner que le résultat de l’essai clinique était un peu plus tardif que la projection initiale.

Le vaccin de Pfizer a reçu l’approbation temporaire des régulateurs britanniques mercredi et devrait obtenir une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration des États-Unis après la réunion de l’agence le 10 décembre.

Le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses du vaccin Pfizer, dans l’espoir de pouvoir vacciner 10 millions de personnes d’ici la fin de l’année. Ce nombre sera désormais probablement plus proche de cinq millions.

Operation Warp Speed, l’initiative américaine pour les vaccins, devrait avoir 40 millions de doses – suffisamment pour inoculer 20 millions de personnes avec chacun des injections à deux doses – au total de Pfizer et Moderna d’ici la fin de l’année.

Désormais, les États-Unis ne recevront probablement que 10 millions de doses du vaccin Pfizer ce mois-ci, couvrant seulement cinq millions d’Américains. Les premiers 6,4 millions de doses devaient sortir peu de temps après l’autorisation attendue du tir de Pfizer à la mi-décembre.

Après la révélation décevante du déploiement de Pfizer, Moderna a assuré aux Américains qu’elle était toujours en bonne voie pour livrer 20 millions de doses de son vaccin aux Américains d’ici la fin de l’année, en attendant l’approbation d’urgence de la FDA.

Le Dr Fauci a de nouveau déconseillé les plans de voyage et les rassemblements festifs après que le CDC a exhorté les gens à rester à la maison pour Noël.

Selon les nouvelles directives du CDC, si les gens voyagent, ils devraient se faire tester un à trois jours avant le voyage et trois à cinq jours leur voyage.

«Parfois, c’est absolument nécessaire, mais dans la mesure du possible, ne voyagez pas, ne vous rassemblez pas», a déclaré Fauci.

Le Dr Cindy Friedman, chef de la branche santé des voyageurs du CDC, a déclaré que même un petit pourcentage de personnes quittant leur domicile pourrait entraîner des milliers de cas.

«Le voyage est une expérience porte-à-porte qui peut propager le virus pendant le voyage et dans les communautés où les voyageurs visitent ou vivent», a-t-elle déclaré. «Nous savons que c’est une décision difficile, et les gens ont besoin de temps pour se préparer et discuter avec leur famille et leurs amis et pour prendre ces décisions.

Des recommandations similaires ont été émises par le CDC avant Thanksgiving, avec des conseils pour rester à la maison et reporter le voyage.

Cependant, des millions d’Américains ont ignoré les avertissements et le nombre de personnes passant par les points de contrôle de la Travel Security Administration dans les aéroports était à son plus haut niveau depuis la mi-mars.