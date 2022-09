Les États-Unis avertissent Poutine des “conséquences catastrophiques” s’il met à exécution une menace effrayante d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine

Les États-Unis ont averti Vladimir Poutine des “conséquences catastrophiques” s’il mettait à exécution sa menace effrayante d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré dimanche soir que les États-Unis “répondraient de manière décisive” si le dirigeant russe appliquait l’avertissement nucléaire qu’il avait lancé mercredi.

Les États-Unis ont averti la Russie des conséquences “catastrophiques” Crédit : Reuters

Truss a déclaré dimanche que l’Occident ne devrait pas écouter les fausses menaces de Poutine Crédit : Andrew Parsons / No10 Downing Street

Sullivan a déclaré à l’émission “Meet the Press” de NBC : “Si la Russie franchit cette ligne, il y aura des conséquences catastrophiques pour la Russie. Les États-Unis réagiront de manière décisive.”

Sullivan n’a pas décrit la nature de la réponse américaine prévue, mais a déclaré que les États-Unis avaient en privé “expliqué plus en détail exactement ce que cela signifierait” pour Moscou.

Il a ajouté que les États-Unis avaient été en contact direct et fréquent avec la Russie, y compris au cours des derniers jours pour discuter de la situation en Ukraine et des actions et menaces de Poutine.

Sullivan a poursuivi: “Poutine reste déterminé … à anéantir le peuple ukrainien qui, selon lui, n’a pas le droit d’exister.

“Donc, il va continuer à venir et nous devons continuer à venir avec des armes, des munitions, des renseignements et tout le soutien que nous pouvons fournir.”

Ses commentaires faisaient suite à la menace nucléaire du président russe proférée mercredi après avoir déclaré que Moscou utiliserait n’importe quelle arme pour défendre son territoire.

Dans un avertissement effrayant à l’Occident, le dictateur qui a imposé une mobilisation nationale a déclaré: “Ce n’est pas un bluff.”

Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères du pays, Sergueï Lavrov, qui s’exprimait samedi à l’Assemblée générale des Nations Unies, a déclaré que les régions annexées de l’Ukraine seraient protégées en tant que territoire russe.

Les référendums dans les territoires ukrainiens occupés se sont poursuivis pour une troisième journée dimanche.

L’Ukraine et ses alliés ont rejeté les référendums comme une imposture destinée à justifier une escalade de la guerre et une campagne de mobilisation de Moscou après les récentes pertes sur le champ de bataille.

Le président américain Joe Biden, dans un discours prononcé à l’Assemblée générale des Nations unies à New York mercredi, a accusé Poutine d’avoir proféré “des menaces nucléaires manifestes contre l’Europe” au mépris téméraire de ses responsabilités en matière de non-prolifération nucléaire.

La Première ministre britannique Liz Truss a déclaré que la Grande-Bretagne et ses alliés ne devraient pas tenir compte des menaces de Poutine, qui avait commis ce qu’elle a qualifié d’erreur stratégique car il n’avait pas anticipé la force de la réaction de l’Occident.

Elle a déclaré à CNN dans une interview diffusée dimanche: “Nous ne devrions pas écouter ses coups de sabre et ses fausses menaces.

“Au lieu de cela, ce que nous devons faire, c’est continuer à imposer des sanctions à la Russie et continuer à soutenir les Ukrainiens.”