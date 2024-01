Les États-Unis avertissent les voyageurs se rendant aux Bahamas d’être prudents après 18 meurtres dans la capitale cette année

Le Département d’État américain a relevé vendredi son niveau d’avertissement pour les voyageurs potentiels aux Bahamas, appelant à “une prudence accrue”, alors que la capitale nationale a enregistré 18 meurtres cette année.

L’élévation au niveau 2 fait suite à une alerte de sécurité publiée mercredi par l’ambassade américaine à Nassau, qui exprimait sa préoccupation quant au fait que les Américains pourraient être victimes de la violence des gangs dans la capitale.

“Des meurtres ont eu lieu à toute heure, y compris en plein jour dans les rues”, a indiqué l’ambassade dans son alerte. “Les représailles des gangs ont été le principal motif des meurtres de 2024.”

Il a été conseillé aux voyageurs américains d’être particulièrement prudents à Nassau, de faire preuve de prudence lorsqu’ils sortent la nuit n’importe où aux Bahamas, de « faire profil bas », d’être conscients de l’environnement, de ne pas résister s’ils sont confrontés à des voleurs et d’avoir et de revoir leurs plans de sécurité. .

Le Département d’État a ajouté que les locations de vacances à court terme présentent le souci supplémentaire de manquer souvent du type de sécurité privée présente dans les hôtels. Il a ajouté que les crimes des gangs à Nassau ne sont pas limités aux zones fréquentées par les touristes.

“Des crimes violents, tels que des cambriolages, des vols à main armée et des agressions sexuelles, se produisent à la fois dans les zones touristiques et non touristiques”, indique le ministère dans son avis aux voyageurs.

Le Département d’État a également averti que de nombreuses locations, visites et voyages d’embarcations récréatives sont réglementés de manière incohérente et comportent donc un niveau de risque supplémentaire.

“Les motomarines peuvent être mal entretenues et certains conducteurs peuvent ne pas détenir de certifications de sécurité”, a-t-il déclaré. “Toujours examiner et tenir compte des alertes météorologiques et maritimes locales avant de vous lancer dans des activités nautiques.”

Le département a également averti les Américains de ne pas nager seuls aux Bahamas, où des attaques de requins ont eu lieu récemment.

Le Premier ministre Philip « Brave » Davis a répondu jeudi à l’alerte de l’ambassade, affirmant qu’il était peu probable que cela affecte le nombre de touristes américains dans son pays, selon la plateforme d’information quotidienne bahamienne the Tribune.

Il a ajouté que les États-Unis ont le droit d’émettre de telles alertes et que les Bahamas font de même, selon la publication. Les avertissements américains sont intervenus alors que Davis faisait pression pour une répression de la criminalité qui inclurait la modification des paramètres de la libération sous caution protégée par la Constitution.

Le commissaire de police des Bahamas et un porte-parole du ministère du Tourisme des Bahamas n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Mardi, le Département d’État américain a relevé son niveau consultatif pour les voyages en Jamaïque au niveau 3 – ce qui incite les Américains à reconsidérer leur voyage dans un pays particulier – en raison de crimes violents et d’un accès incohérent aux services médicaux d’urgence.