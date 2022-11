Les États-Unis avertissent les villes californiennes d’éventuelles coupures d’eau au cours de la quatrième année sèche

Les gestionnaires fédéraux de l’eau ont averti lundi les villes californiennes et les utilisateurs industriels recevant de l’eau du projet Central Valley de se préparer à une quatrième année de sécheresse et peut-être à “un approvisionnement en eau extrêmement limité” en 2023.

Le Bureau of Reclamation des États-Unis, une agence du ministère de l’Intérieur qui supervise la gestion des ressources en eau, a déclaré que les conditions de sécheresse en Californie avaient persisté malgré les premières tempêtes ce mois-ci, et a mis en garde contre des mesures imminentes de conservation de l’eau.

“Si les conditions de sécheresse se prolongent jusqu’en 2023, Reclamation trouvera de plus en plus difficile, voire impossible, de répondre à tous les besoins concurrents du projet Central Valley sans commencer la mise en œuvre d’actions supplémentaires et plus sévères de conservation de l’eau”, a déclaré l’agence. dit dans un communiqué.

L’agence a déclaré que le stockage de l’eau est proche des creux historiques dans les réservoirs qu’elle supervise dans l’État, qui irriguent plus de 3 millions d’acres de terres dans le centre de la Californie et alimentent les principaux centres urbains des régions du Grand Sacramento et de la baie de San Francisco. L’eau du projet approvisionne environ 2,5 millions de personnes par an.