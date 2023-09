Les États-Unis avertissent l’Azerbaïdjan de mettre fin à ses opérations militaires

Le secrétaire d’État Antony Blinken a qualifié l’attaque du Haut-Karabakh d’« inacceptable »

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a appelé à « une fin immédiate des hostilités » par l’Azerbaïdjan contre la province ethniquement arménienne du Haut-Karabakh. L’opération azérie a été condamnée par l’UE, les États-Unis et la Russie.

« Les actions militaires inacceptables de l’Azerbaïdjan risquent d’aggraver la situation humanitaire au Haut-Karabakh. » Blinken a déclaré mardi dans un communiqué sur X (anciennement Twitter). « Nous appelons à la fin immédiate des hostilités et au dialogue direct. »

Plus tôt mardi, un responsable américain anonyme a déclaré à Reuters que Blinken tiendrait des pourparlers avec toutes les parties dans le but de mettre fin au conflit. « odieux » explosion de violence dans la province.

L’Azerbaïdjan a lancé ce qu’il appelle « mesures antiterroristes » contre la province ethniquement arménienne du Haut-Karabakh plus tôt mardi. Bakou affirme viser le renforcement de l’armée arménienne dans la province, tandis qu’Erevan nie avoir déployé des unités au Haut-Karabakh et a accusé l’Azerbaïdjan d’avoir tenté de mener à bien l’opération. « nettoyage ethnique » de l’enclave arménienne.

En savoir plus Affrontements entre manifestants et policiers dans la capitale arménienne (VIDÉOS)

L’opération azérie a été condamnée par les États-Unis, l’UE et la Russie, entre autres puissances. La Russie a négocié un cessez-le-feu entre Bakou et Erevan lorsque les deux camps se sont battus pour le Haut-Karabakh en 2020, et maintient un contingent de soldats de maintien de la paix dans la province. L’Azerbaïdjan a déclaré avoir informé la Russie avant de lancer son opération militaire, mais la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré mardi que cet avertissement arrivait juste « quelques minutes avant le début de l’action militaire. »

Les États-Unis ne sont un allié formel ni de l’Arménie ni de l’Azerbaïdjan, mais vendent des armes à Bakou depuis 2002, en échange de l’accès au pays comme rampe de lancement pour le déploiement de troupes en Afghanistan. Ces ventes d’armes constituent une pomme de discorde pour l’importante diaspora arménienne aux États-Unis, qui, selon les autorités d’Erevan, compte jusqu’à deux millions de personnes.

Deux des principaux alliés des États-Unis au sein de l’OTAN – la France et l’Allemagne – ont condamné les actions de l’Azerbaïdjan, la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna qualifiant l’opération « illégal, injustifiable, [and] inacceptable. »

Un membre de l’OTAN, la Turquie, s’est prononcé en faveur de l’Azerbaïdjan. Le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré que l’Azerbaïdjan « a été contraint de prendre les mesures qu’il juge nécessaires sur son territoire souverain ».

EN SAVOIR PLUS: Le Parlement européen appelle à des sanctions contre l’Azerbaïdjan

Dans la capitale arménienne d’Erevan, des manifestants ont affronté la police devant des bâtiments gouvernementaux. Des politiciens et militants de l’opposition accusent le Premier ministre Nikol Pashinyan d’abandonner le Haut-Karabakh lorsqu’il a déclaré qu’il reconnaîtrait la souveraineté azérie sur la province au début de l’été.

L’Azerbaïdjan s’est engagé à poursuivre les bombardements du Haut-Karabakh jusqu’à ce que les autorités soutenues par l’Arménie se rendent et dissolvent leur gouvernement.