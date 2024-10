Les États-Unis avertissent Israël d’augmenter l’aide humanitaire à Gaza sous peine de perdre le financement de l’armement

WASHINGTON– L’administration Biden a averti Israël qu’il devait augmenter le montant des l’aide humanitaire qu’il autorise à entrer à Gaza dans les 30 prochains jours, sinon elle pourrait risquer de perdre l’accès au financement américain pour l’armement.

Le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin ont averti leurs homologues israéliens dans une lettre datée de dimanche que des changements devaient avoir lieu. La lettre, qui réitère la politique américaine en matière d’aide humanitaire et de transferts d’armes, a été envoyée dans un contexte de détérioration des conditions dans le nord de Gaza et rapporte qu’Israël a mené une frappe sur le site d’une tente-hôpital dans le centre de Gaza qui a tué au moins quatre personnes et déclenché un incendie qui a laissé plus de deux douzaines de personnes gravement brûlées.

Un haut responsable de la défense a déclaré mardi que Blinken et Austin avaient envoyé une lettre à leurs homologues israéliens car ils ont constaté une récente diminution de l’aide arrivant à Gaza. Le responsable a déclaré qu’une lettre similaire envoyée par Blinken en avril avait déclenché une réponse constructive et des « mesures concrètes de la part des Israéliens ».

Le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations internes, a déclaré que la dernière lettre était un moyen de résoudre le problème de la même manière.

Pour qu’Israël puisse continuer à bénéficier d’un financement militaire étranger, le niveau d’aide arrivant à Gaza doit augmenter jusqu’à au moins 350 camions par jour, Israël doit instaurer des pauses humanitaires supplémentaires et assurer une sécurité accrue des sites humanitaires, ont déclaré Austin et Blinken. Ils ont déclaré qu’Israël disposait de 30 jours pour répondre aux exigences.

Un responsable israélien a confirmé qu’une lettre avait été remise mais n’a pas discuté de son contenu. Ce responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter d’une question diplomatique, a confirmé que les États-Unis avaient soulevé des « préoccupations humanitaires » et faisaient pression sur Israël pour qu’il accélère le processus. flux d’aide vers Gaza.

La lettre, dont un journaliste d’Axios a mis en ligne une copie, a été envoyée à une période de frustration croissante au sein de l’administration, car malgré les demandes répétées et de plus en plus bruyantes de réduire les opérations offensives, les bombardements israéliens ont entraîné des morts inutiles parmi les civils et risquent de plonger la région. dans une guerre beaucoup plus vaste.

« Nous sommes particulièrement préoccupés par le fait que les récentes actions du gouvernement israélien, notamment l’arrêt des importations commerciales, le refus ou l’empêchement de 90 pour cent des mouvements humanitaires » et d’autres restrictions, ont empêché l’aide de circuler, ont déclaré Blinken et Austin.

L’administration Biden multiplie les appels à son allié et principal bénéficiaire de l’aide militaire américaine pour atténuer la crise humanitaire à Gaza, tout en assurant que le soutien américain à Israël est inébranlable juste avant la Élection présidentielle américaine dans trois semaines.

Le financement d’Israël a longtemps pesé sur la politique américaine, et Biden a dit ce mois-ci qu’« aucune administration n’a aidé Israël plus que moi ».

Les groupes d’aide humanitaire craignent que les dirigeants israéliens n’approuvent un projet de bloquer l’aide humanitaire au nord de Gaza dans une tentative d’affamer le Hamas, ce qui pourrait piéger des centaines de milliers de Palestiniens qui ne veulent pas ou ne peuvent pas quitter leurs maisons sans nourriture, eau, médicaments et carburant.

Les responsables humanitaires de l’ONU ont déclaré la semaine dernière que l’aide entrant à Gaza était à son plus bas niveau depuis des mois. Environ 80 camions transportant de l’aide sont entrés par les points de passage du nord de Gaza depuis le 1er octobre, contre environ 60 camions un jour auparavant, selon le site Internet de l’ONU qui suit les livraisons.

Le COGAT, l’organisme israélien qui facilite les passages d’aide vers Gaza, a nié que les passages vers le nord aient été fermés.

Des responsables américains ont déclaré que la lettre avait été envoyée pour rappeler à Israël à la fois ses obligations en vertu du droit humanitaire international et l’obligation légale de l’administration Biden de garantir que l’acheminement de l’aide humanitaire américaine ne soit pas entravée, détournée ou retardée par un bénéficiaire de l’aide militaire américaine. .

L’offensive de représailles d’Israël depuis les attaques du Hamas du 7 octobre 2023 a fait près de 42 000 morts à Gaza, selon le ministère de la Santé du territoire, qui ne fait pas de distinction entre civils et combattants dans son décompte. Les attaques du Hamas qui ont déclenché la guerre ont tué quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et les militants en ont enlevé 250 autres.

Les États-Unis ont dépensé un total record d’au moins 17,9 milliards de dollars en aide militaire à Israël depuis le début de la guerre à Gaza, ce qui a conduit à une escalade du conflit au Moyen-Orient. selon un rapport du projet Costs of War de l’Université Brown.

Cette aide a permis à Israël d’acheter pour des milliards de dollars de munitions qu’il a utilisées dans ses opérations contre le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban. Toutefois, bon nombre de ces frappes ont également tué des civils dans les deux zones.

Le journaliste de l’AP Josef Federman à Jérusalem a contribué.