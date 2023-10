Les États-Unis avancent les premières règles de sécurité pour les bébés berceurs après 11 décès

L’agence américaine qui supervise les produits de consommation a décidé mercredi d’avancer les premières réglementations fédérales sur la sécurité des bascules pour nourrissons, liées à la mort de près d’une douzaine de bébés.

La Commission de sécurité des produits de consommation a voté à l’unanimité pour aller de l’avant avec la proposition élaborée par son personnel, qui a été dévoilée le mois dernier. Ces recommandations interviennent après que l’agence a recensé 11 décès associés aux sièges inclinés entre 2011 et 2022, dont la plupart sont survenus après que des nourrissons se soient endormis dedans.

Le personnel de la CPSC a constaté que les produits populaires étaient également associés à 88 blessures au cours de cette période de 12 ans. Dans de nombreux cas, les nourrissons se sont blessés à la tête après le basculement des bascules.

Le règles nouvellement proposées visent à réduire le risque d’étouffement, d’étranglement et de renversement des bascules. Ils exigeraient que les bascules soient plus fermes et plus plates pour empêcher les nourrissons de s’étouffer et pour réussir les tests de stabilité et d’autres tests de sécurité. Les rockers auraient également besoin d’étiquettes d’avertissement bien visibles exhortant les soignants à ne pas permettre aux bébés d’y dormir et à ne pas mettre de literie moelleuse autour des bébés dans les produits.

« Je crois que cette règle peut avoir un impact réel sur la sécurité de ces produits », a déclaré le président de la CPSC, Alex Hoehn-Saric, lors du vote de mercredi matin.

Les règlements doivent faire l’objet de commentaires et d’examens publics avant d’être finalisés.

Les fabricants de fauteuils à bascule Fisher-Price, Kids2 et Béaba n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Dans un lettre de l’année dernière au Congrès obtenu par NBC News, Fisher-Price a défendu ses rockers, affirmant qu’ils étaient en sécurité lorsque les parents surveillaient leurs bébés et les retenaient correctement.

4moms, un autre fabricant, a déclaré dans un communiqué qu’il soutenait la création d’une norme de sécurité fédérale et « a hâte d’examiner et de fournir des commentaires sur la règle proposée ». L’entreprise fabrique un fauteuil à bascule qui a été rappelé l’année dernière en raison d’un risque potentiel d’étranglement, mais affirme qu’aucun incident n’a été lié au produit.

Les bascules sont conçues pour calmer les bébés en les balançant d’avant en arrière, manuellement ou automatiquement. Certains vibrent ou possèdent d’autres fonctions apaisantes.

Avant le vote, le commissaire de la CPSC, Richard Trumka Jr., a proposé de modifier le plan afin de restreindre l’utilisation des bascules par les nourrissons de moins de 6 mois et d’interdire « l’inclusion de fonctionnalités apaisantes telles que des vibrations ou des sons apaisants » qui pourraient encourager les bébés à s’endormir.

Bien que la proposition « tente de rendre les transats plus sûrs pour les bébés endormis, elle ne prend aucune mesure pour dissuader de dormir dans des transats », a-t-il déclaré.

L’amendement de Trumka a été rejeté par les trois autres commissaires, qui ont déclaré que le processus de modification formelle de la proposition retarderait les règles de sécurité. Au lieu de cela, la CPSC a voté pour demander au public de commenter les problèmes de sécurité signalés par Trumka.

Cathy Greninger, dont la petite-fille de 4 mois, Savannah Savage, est décédée dans un fauteuil à bascule Fisher-Price pour nourrissons et tout-petits en 2019, a déclaré après la réunion de la CPSC qu’elle était heureuse de voir l’agence enfin agir.

« Il faudra beaucoup de temps pour mettre en place ces normes de sécurité », a-t-elle déclaré. « Je pense que cela aurait dû être fait il y a des années et des années. »

Cathy Greninger tient dans ses bras sa petite-fille, Savannah. Avec l’aimable autorisation de Cathy Greninger

Savannah est décédée chez elle à Amarillo, au Texas, après avoir dormi dans le fauteuil à bascule pendant la nuit, ce dont la famille ne savait pas que c’était contraire aux instructions du fabricant, a déclaré Greninger. Une version 2017 de Fisher-Price Manuel d’instructions a déclaré que la chaise berçante n’était « pas destinée à des périodes de sommeil prolongées ou sans surveillance ».

Selon un juge de paix local, un médecin légiste a statué que Savannah était décédée d’une probable asphyxie positionnelle, qui peut survenir lorsque les bébés sont affalés en avant ou cambrés en arrière, coupant leur circulation d’air.

Même si Greninger espérait que les règles proposées sauveraient les bébés, elle s’est dite déçue que les commissaires aient voté contre l’interdiction des fonctions vibrantes.

« Il faut leur interdire de porter des tétines sur eux afin que les bébés ne s’endorment pas aussi facilement dedans », a-t-elle déclaré. « Parce que, vous savez, c’est ce qu’ils font. Ils s’endorment.

Fisher-Price n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur la mort de Savannah.

La CPSC et Fisher-Price ont publié une avertissement en juin 2022, affirmant que 13 bébés étaient morts dans les rockers Infant-to-Toddler et Newborn-to-Toddler de l’entreprise entre 2009 et 2021. La CPSC a également a émis un avertissement le même mois avec un autre fabricant, Kids2, affirmant qu’un bébé était mort dans la bascule Bright Starts de cette société. Les deux déclarations mettent en garde contre l’utilisation de bascules, de balançoires et d’autres sièges inclinés pour dormir.

Dans son lettre au Congrès L’année dernière, Fisher-Price a déclaré que dans au moins 11 des 13 incidents, des nourrissons avaient été laissés sans surveillance et que dans au moins six cas, les bébés n’étaient pas correctement retenus dans les bascules.

Les bascules se distinguent des traverses inclinées comme le Fisher-Price Rock ‘n Play, qui a été rappelé en 2019 et aurait été lié à environ 100 décès.

Mais les deux produits placent les bébés sur une surface inclinée, ce qui recherche les spectacles pourraient les exposer à un risque plus élevé d’étouffement, a déclaré Trumka lors de la réunion de mercredi. Le public sera invité à dire si les bascules devraient être plus plates, pour les rendre plus sûres si les bébés s’endorment, ou plus verticales pour aider les bébés à rester éveillés.