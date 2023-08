Les États-Unis autorisent une nouvelle vente d’équipements militaires à Taiwan

Washington a approuvé l’achat de systèmes de suivi des F-16 par Taipei

Le Département d’État a approuvé la vente à Taiwan de systèmes de recherche et de suivi infrarouges et d’autres équipements destinés aux chasseurs à réaction F-16 de fabrication américaine. L’accord proposé, d’une valeur de 500 millions de dollars, a reçu le feu vert mercredi, alors que les tensions persistent entre Washington et Pékin, qui considère Taïwan comme son territoire.

Selon un communiqué de l’Agence américaine de coopération en matière de sécurité et de défense (DSCA), le colis comprend des pièces de rechange, des logiciels, « soutien aux avions et aux munitions » et du matériel de formation. Taïwan a également demandé « Services de soutien technique, logistique et d’ingénierie du gouvernement américain et des entrepreneurs » » a ajouté l’agence.

« La vente proposée contribuera à améliorer la sécurité du bénéficiaire et à maintenir la stabilité politique, l’équilibre militaire et le progrès économique dans la région », » a déclaré la DSCA.

Taïwan modernise actuellement sa flotte d’avions F-16A/B. Le gouvernement de Taipei a acheté 66 nouveaux avions F-16V à Washington en 2019. Le premier lot arrivera sur l’île au troisième trimestre 2024, soit près d’un an plus tard que prévu initialement. Selon le ministère taïwanais de la Défense, l’expédition a été retardée en raison de problèmes avec le logiciel de contrôle de vol.

Taipei recevra également l’année prochaine les 38 premiers chars M1A2T Abrams de fabrication américaine, sur plus d’une centaine, a déclaré lundi la présidente Tsai Ing-wen.

Pékin insiste sur le fait que la vente d’armes américaines à Taiwan viole la politique d’une seule Chine et considère de tels accords comme une ingérence dans ses affaires intérieures.

« Un nombre croissant de Taïwanais se rendent compte que les États-Unis transforment Taiwan en une « poudrière » et un « dépôt de munitions », au lieu de leur fournir une protection. » Zhu Fenglian, porte-parole du Bureau des affaires de Taiwan de la Chine continentale, a déclaré en juin.